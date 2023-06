Gelato: fa bene? Ingrassa? Come inserirlo nella dieta

Il gelato ingrassa? Il gelato è spesso coinvolto nel superamento del fabbisogno calorico e, pertanto, diventa potenzialmente responsabile di bilancio energetico positivo. Questa condizione, se di consistente entità e protratta nel medio e nel lungo termine, rappresenta la causa principale di aumento ponderale. In tal senso, il gelato potrebbe fare ingrassare. Tuttavia, è anche doveroso specificare che il gelato non fa ingrassare a causa della sua ripartizione tra i macronutrienti energetici, e nemmeno perché si tratta di un dessert – o, per alcuni, di un junk-food. Pur essendo ricco di grassi e di zuccheri solubili, infatti, da solo non è in grado di arrecare un vero e proprio stravolgimento del bilancio nutrizionale . C'è da dire che, come sempre, "è la dose che fa il veleno". Nel senso che, un conto è mangiare un gelato di normali dimensioni e una volta a settimana, un altro è scegliere grossi gelati e consumarli più volte a settimana. Diciamo che, nell'ordine dell'una tantum, e in porzioni modeste, il gelato non ingrassa. Diverso sarebbe se volessimo contestualizzare il gelato in una dieta ipocalorica dimagrante. In queste circostanze molto raramente si è in grado di inerire il gelato nella "giornata tipo". Potrebbe invece costituire uno dei confort food "programmati", a patto che venga opportunamente compensato nella settimana.  Gelato al Pistacchio Problemi con la riproduzione del video? Ricarica il video da youtube. Vai alla Pagina del Video

Come inserire il gelato nella dieta? L'importanza percentuale del gelato nella dieta dipende dal fabbisogno calorico del soggetto. Nota: parliamo di gelati misti e in porzioni medie. È ovvio che, maggiore è il fabbisogno, più basso sarà l'impatto del gelato nel regime nutrizionale; e viceversa. Nella dieta di uno sportivo in dieta normocalorica, ad esempio, il gelato potrebbe occupare non più del 5-8% delle calorie totali. Inserirlo come spuntino, pertanto, non sarebbe molto problematico. All'opposto, nello schema destinato a una persona anziana sedentaria, un gelato occuperebbe fino al 20% delle calorie totali. Guadagnerebbe così un'importanza calorica addirittura superiore a quella della colazione. Non esiste una collocazione ideale. Potendo scegliere, però, forse il momento giusto potrebbe essere a metà mattina o metà pomeriggio. Ma come fare per inserire il gelato senza alterare la composizione nutrizionale della dieta? Non è semplice. Diciamo che, essendo prevalentemente composto da grassi e carboidrati, l'intervento più semplice sarebbe quello di eliminare circa un cucchiaio d'olio e una o due porzioni di frutta. Com'è intuibile, questo accorgimento non tiene conto della "qualità nutrizionale", ma esclusivamente del monte energetico. Se però l'inserimento del gelato è realmente un'eccezione, non è necessario creare alcun compenso; molto meglio gustarselo e senza sensi di colpa.  Ice Cream in a Bag - Gelato alla Panna preparato con Ghiaccio e Sale Senza Gelatiera Problemi con la riproduzione del video? Ricarica il video da youtube. Vai alla Pagina del Video

