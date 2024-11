Gelato: fa bene? Ingrassa? Come inserirlo nella dieta

Come inserire il gelato nella dieta? L'importanza percentuale del gelato nella dieta dipende dal fabbisogno calorico del soggetto. Nota: parliamo di gelati misti e in porzioni medie. È ovvio che, maggiore è il fabbisogno, più basso sarà l'impatto del gelato nel regime nutrizionale; e viceversa. Nella dieta di uno sportivo in dieta normocalorica, ad esempio, il gelato potrebbe occupare non più del 5-8% delle calorie totali. Inserirlo come spuntino, pertanto, non sarebbe molto problematico. All'opposto, nello schema destinato a una persona anziana sedentaria, un gelato occuperebbe fino al 20% delle calorie totali. Guadagnerebbe così un'importanza calorica addirittura superiore a quella della colazione. Non esiste una collocazione ideale. Potendo scegliere, però, forse il momento giusto potrebbe essere a metà mattina o metà pomeriggio. Ma come fare per inserire il gelato senza alterare la composizione nutrizionale della dieta? Non è semplice. Diciamo che, essendo prevalentemente composto da grassi e carboidrati, l'intervento più semplice sarebbe quello di eliminare circa un cucchiaio d'olio e una o due porzioni di frutta. Com'è intuibile, questo accorgimento non tiene conto della "qualità nutrizionale", ma esclusivamente del monte energetico. Se però l'inserimento del gelato è realmente un'eccezione, non è necessario creare alcun compenso; molto meglio gustarselo e senza sensi di colpa.  Ice Cream in a Bag - Gelato alla Panna preparato con Ghiaccio e Sale Senza Gelatiera Problemi con la riproduzione del video? Ricarica il video da youtube. Vai alla Pagina del Video

