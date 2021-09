Il fatto che il calcio sia il minerale più abbondante dell'organismo ci fa intuire quanto importanti siano le sue funzioni, classicamente riferite al sostegno della buona salute di ossa e denti. Le funzioni del calcio, però, non sono importanti soltanto per la sua capacità mineralizzante, ma anche per un'altra lunga lista di attività biologiche:

Funzioni Extracellulari del calcio Funzioni Intracellulari del calcio Mineralizzazione ossea; Coagulazione del sangue; Eccitabilità neuromuscolare. Secrezione di alcuni neurotrasmettitori; è quindi coinvolto nel processo di neurotrasmissione. Contrazione muscolare scheletrica e cardiaca. Secrezione di alcuni ormoni. Secondo messaggero per ormoni e fattori di crescita. Regolazione della trascrizione genica e di attività metaboliche (modulazione dell'attività di alcuni enzimi).

Per approfondire le funzioni del calcio, consulta gli articoli dedicati: