Folati - Vitamina B9

L' acido folico , convertito in folati dall'organismo stesso dopo l'assunzione, essedo la forma chimica più stabile in lavorazione e stoccaggio , è anche la più utilizzata negli integratori alimentari e nella fortificazione dei cibi .

I termini "folati" e "acido folico" hanno significati in qualche modo diversi in base al contesto , sebbene talvolta vengano usati come sinonimi. Nel campo della chimica organica , folati si riferisce alla base coniugata dell'acido folico. Nel campo della biochimica , sono una classe di composti biologicamente attivi correlati – compreso l'acido folico. Nel campo della nutrizione , rappresentano una famiglia di nutrienti essenziali legati all'acido folico ottenuto da fonti naturali. Il termine "acido folico" è riservato alla forma sintetica che viene utilizzata come integratore alimentare .

Salute

La vitamina B9 è particolarmente importante nei periodi di frequente divisione e crescita cellulare, come l'accrescimento infantile e la gravidanza. La carenza di folati ostacola la sintesi del DNA e la divisione cellulare, colpendo maggiormente le cellule ematopoietiche e le neoplasie, per la loro alta frequenza di divisione cellulare. La trascrizione dell'RNA e la successiva sintesi proteica sono invece meno colpite dalla carenza di folati, in quanto l'mRNA può essere riciclato e riutilizzato – al contrario del DNA, nella quale sintesi è necessario creare una nuova copia genomica.

Folati e iperomocisteinemia

L'aumento dei livelli di omocisteina nel sangue (iperomocisteinemia) suggerisce una carenza di folati nei tessuti. D'altro canto, bisogna tenere a mente che il metabolismo dell'omocisteina è influenzato anche dalle vitamine B12 e B6, dalla funzione renale e dalla genetica. Un modo per differenziare la carenza di folati da quella della cobalamina è il test dei livelli di acido metilmalonico (MMA). Livelli normali di MMA indicano la carenza di folati, mentre livelli elevati di MMA indicano la carenza di vitamina B12. La carenza di folati viene trattata con acido folico per via orale in supplemento, da 400 a 1000 μg / die. Questo trattamento ha molto successo nella ricostruzione dei tessuti, anche se la carenza è stata causata dal malassorbimento.

Anche i soggetti affetti da anemia megaloblastica devono essere analizzati per la possibile carenza di vitamina B12 prima del trattamento con acido folico, perché in tal caso l'integrazione alimentare con vitamina B9 può guarire l'anemia ma peggiorando le complicazioni neurologiche.

La carenza di cobalamina può portare a un deficit di folati, che a sua volta aumenterebbe i livelli di omocisteina provocando malattie cardiovascolari (come fattore di rischio indipendente, anche se non tutti gli studi concordano su questo aspetto) o difetti alla nascita.

Difetti di nascita

La carenza di vitamina B9 nelle donne in gravidanza è causa di difetti del tubo neurale (NTD), con una stima di 300.000 casi in tutto il mondo prima dell'instaurazione in molti paesi della fortificazione alimentare obbligatoria. Gli NTD si verificano all'inizio della gravidanza, soprattutto al primo mese, ragione per la quale le donne dovrebbero vantare abbondanti livelli di vitamina B9 al momento del concepimento; per questo motivo si raccomanda che ogni donna che pianifichi una gravidanza debba consumare un integratore alimentare contenente folati prima e durante la gestazione. Il rispetto di questa raccomandazione, anche per mancata consapevolezza, non avviene in tutti i casi. È soprattutto per questa ragione che diversi paesi hanno attuato la fortificazione alimentare (obbligatoria o volontaria) soprattutto della farina di grano e altri cereali, oppure instaurano un servizio di consulenza pubblica per le donne in età fertile. Una metanalisi sulla prevalenza globale delle nascite di spina bifida ha mostrato che: quando la fortificazione obbligatoria è confrontata con quella volontaria o nessuna, si evince una riduzione del 30 % dei casi. Alcuni paesi hanno registrato una riduzione > 50 %. La Task Force dei servizi preventivi degli Stati Uniti raccomanda l'acido folico come integratore o ingrediente di fortificazione, poiché non sono state studiate forme di folati diverse da quest'ultimo.

Una metanalisi sul supplemento di folati durante la gravidanza ha riportato un rischio relativo < 28 % di difetti cardiaci congeniti nei neonati. L'integrazione prenatale con acido folico non sembra ridurre il rischio di nascite pretermine. Un'importante revisione sistematica non ha evidenziato alcun effetto dell'acido folico su mortalità, crescita, composizione corporea, parametri respiratori o cognitivi dei bambini dalla nascita ai 9 anni. Non vi era alcuna relazione tra l'integrazione di acido folico materno e un aumentato rischio di asma infantile.

Vitamina B9 e fertilità

I folati contribuiscono alla spermatogenesi e nelle donne sono importanti per la qualità e la maturazione degli ovociti, l'impianto, la placentazione, la crescita fetale e lo sviluppo degli organi.

Vitamina B9 e cardiopatia

Una metanalisi ha riportato che l'integrazione pluriennale di acido folico, ad un livello superiore alla UL (tolerable upper intake levels o livelli di assunzione superiore tollerabili) di 1.000 μg / die, ha ridotto il rischio di malattie cardiovascolari di un modesto 4 %. Due meta-analisi precedenti, che non avrebbero incorporato i risultati di più recenti studi clinici, non riportarono cambiamenti nel rischio di malattie cardiovascolari.

Vitamina B9 e ictus

Con l'integrazione di vitamina B9 il rischio assoluto di ictus diminuisce dal 4,4 % al 3,8 % (una riduzione del 10% del rischio relativo). Altre due meta-analisi hanno riportato una riduzione simile. Due di questi tre studi erano limitati a persone con malattie cardiovascolari o coronaropatie preesistenti. Il risultato benefico può essere associato alla riduzione della concentrazione circolante di omocisteina, poiché un'analisi incrociata ha mostrato che il rischio era più ridotto quando si verificava una moderazione superiore dell'omocisteina. L'effetto è stato anche maggiore per gli studi condotti in paesi che non avevano una fortificazione obbligatoria dell'acido folico nelle farine, e paradossalmente nel sottogruppo di studi che hanno utilizzato un supplemento di acido folico inferiore.

Vitamina B9 e cancro

L'assunzione cronicamente insufficiente di folati può aumentare il rischio di tumori del colon-retto, della mammella, dell'ovaio, del pancreas, del cervello, del polmone, della cervice e della prostata.

Nonostante ciò, subito dopo l'inizio dei programmi di fortificazione, è stata ipotizzata un'accelerazione delle lesioni preneoplastiche che potrebbero portare al cancro, in particolare al colon. Le successive meta-analisi degli effetti della carenza alimentare di folati rispetto all'eccesso, di folati sierici elevati e della supplementazione con acido folico hanno riportato risultati contrastanti:

Il confronto tra folati alimentari bassi e alti ha mostrato una modesta riduzione del rischio di cancro al colon. Per quanto riguarda il rischio di carcinoma prostatico, il confronto tra folati dietetici bassi e alti non ha mostrato alcun effetto, ma gli stessi due studi hanno riportato un aumento significativo del rischio di carcinoma prostatico correlato ad elevati folati sierici. Due revisioni degli studi condotti sugli integratori alimentari di acido folico hanno riportato, rispettivamente, un aumento statisticamente significativo del 24% del rischio di cancro alla prostata e un aumento non significativo del 17% del rischio di cancro alla prostata. La supplementazione con acido folico tra 1.000 e 2.500 μg / die - le quantità utilizzate in molte delle prove sugli integratori – porterebbe a concentrazioni più elevate di folati nel sangue rispetto a quanto si otterrebbe dalle diete ricche di folati alimentari. Il secondo studio non ha riportato alcun aumento o diminuzione significativa dell'incidenza totale del cancro, del carcinoma del colon-retto, di altri carcinomi gastrointestinali, del carcinoma genito-urinario, del carcinoma polmonare o delle neoplasie ematologiche nelle persone che consumavano integratori di acido folico. Una terza meta-analisi limitata all'incidenza di cancro al colon-retto ha mostrato che il trattamento con acido folico non era associato al rischio di cancro del colon-retto.

Chemioterapia anti folati

I folati sono importanti per le cellule e i tessuti che si dividono rapidamente, come le cellule tumorali. Per questo, i farmaci che interferiscono con il metabolismo dei folati sono usati per curare il cancro. Il metotrexato è spesso utilizzato nella terapia anticancerosa perché inibisce la produzione della forma attiva di THF dal diidrofolato inattivo (DHF). Tuttavia può essere tossico e produrre effetti collaterali come l'infiammazione del tratto digestivo. Sono stati segnalati anche depressione del midollo osseo (che induce leucopenia e trombocitopenia), insufficienza renale e epatica acuta.

Sotto il nome di leucovorin, una particolare forma di folati (formil-THF) può aiutare a "salvare" o invertire gli effetti tossici del metotrexato. Gli integratori di acido folico hanno un ruolo poco consolidato nella chemioterapia per il cancro. L'integrazione di acido folinico nelle persone sottoposte a trattamento con metotrexato serve per mantenere le normali funzioni cellulari. La quantità di folati somministrata viene ridotta rapidamente dalla divisione delle cellule cancerose e non annulla gli effetti del metotrexato.

Vitamina B9 e malaria

Alcuni studi dimostrano che l'integrazione di acido ferro-folico nei bambini < 5 anni può comportare un aumento della mortalità a causa della malaria; questo ha spinto l'organizzazione mondiale della sanità a modificare le proprie politiche di integrazione dell'acido ferro-folico per i bambini che abitano nelle aree a rischio di malaria, come l'India.