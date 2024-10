Flora batterica intestinale: cos'è, funzioni e alterazioni

Fattori che favoriscono la disbiosi Fra i fattori che possono contribuire alla comparsa di disbiosi ricordiamo: Diete poco varie, con poche fibre e molti cibi raffinati;

Pasti troppo rapidi e scarsa masticazione;

Ritmi di vita irregolari e frenetici, con alterazioni della frequenza e della consistenza dei pasti;

Vita sedentaria e stress psicofisici;

Assunzione di alcuni tipi di farmaci.