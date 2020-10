Generalità Cosa sono le Fibre Alimentari? Shutterstock Le fibre alimentari sono polisaccaridi vegetali non disponibili, poiché l'organismo umano non è in grado di digerirle e tantomeno di assorbirle. Pur non avendo alcun significato nutrizionale, le fibre alimentari sono estremamente importanti per la salute dell'essere umano: queste sostanze, infatti, vengono parzialmente o completamente fermentate dalla flora batterica del colon; in particolare, quando sono assunte da sole, le fibre alimentari vengono fermentate in maggiori proporzioni rispetto a quando sono assunte assieme ad altri alimenti.

Tipi Tipi di Fibre Alimentari Comunemente si distinguono due tipi di fibre alimentari, quelle solubili (o idrosolubili) e quelle non solubili in acqua (o insolubili).