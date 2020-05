I fermenti lattici rientrano nell'insieme dei cosiddetti probiotici , anche se i due sostantivi non dovrebbero essere utilizzati come sinonimi; vediamo perché.

Questa caratteristica è in realtà comune a numerosi batteri, ma solo pochi sono in grado di compiere processi di trasformazione utili all'uomo .

A Cosa Servono

A cosa servono i fermenti lattici probiotici?

Questi fermenti lattici, tutti di origine umana e abbastanza resistenti all'azione digestiva, quando assunti per bocca e a stomaco vuoto (ad esempio, con Enterogermina) hanno la capacità di raggiungere integri l'intestino, dove possono riprodursi, migliorandone la salute. Se invece si assumono mediante i cibi, come lo yogurt, il kefir, il latticello, certi formaggi molli, i crauti, i cetriolini fermentati ecc, gran parte di essi viene eliminata dalla barriera gastrica – pH molto acido, per la presenza di acido cloridrico.

I fermenti lattici appartenenti a questa categoria sono utilizzati per equilibrare le funzioni intestinali, rinforzare le difese immunitarie e contrastare gli effetti collaterali dei farmaci antibiotici.

È inoltre particolarmente diffusa la prescrizione di probiotici come "appoggio" terapeutico in caso di disfunzioni dell'apparato digerente, anche se non sempre a ragion veduta – esistono circostanze nelle quali l'assunzione di questi microorganismi può peggiorare la situazione.

Il largo utilizzo dei probiotici è giustificato dal fatto che questi possono influenzare positivamente diverse condizioni patologiche, non solo locali, ma anche generali. Nonostante in proposito vi siano pareri e studi discordanti, è infatti probabile che i fermenti lattici probiotici esplichino un'azione benefica anche in caso di patologie apparentemente "lontane dall'intestino", come infezioni alle vie respiratorie e urinarie, sindromi infiammatorie e allergie alimentari.