A cosa serve prendere i fermenti lattici?

Prendere i fermenti lattici serve a ripristinare l'equilibrio del microbiota intestinale. Sappiamo, infatti, che una flora batterica "sana" partecipa fortemente a mantenere lo stato di salute e benessere generali. Tuttavia, "fermenti lattici vivi" è il nome comunemente, ma imprecisamente, associato all'intero insieme dei batteri lattici – un gruppo di microrganismi capaci di metabolizzare il lattosio, lo zucchero solubile più abbondante del latte (disaccaride composto da galattosio + glucosio). Questa caratteristica è in realtà comune a numerosi batteri, ma solo pochi (i famosi probiotici) sono in grado di compiere processi di trasformazione utili all'uomo. Shutterstock

Quali sono e come sceglierli Il Lactobacillus acidophilus è ospite abituale dell'intestino umano. Appartiene al gruppo dei fermenti lattici probiotici ma non è di norma presente negli yogurt. Rientrano in questa categoria numerosi altri fermenti lattici, alcuni dei quali sono stati resi noti dalla pubblicità: LC1;

Lactobacillus gasseri;

Lactobacillus casei;

Bifidobacterium. Nella scelta dei vari prodotti sul mercato, dovrà quindi essere approfondito il profilo colturale dei fermenti lattici specifici, in modo da ottenere l'effetto probiotico sperato.