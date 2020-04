Generalità Cos'è la fenilalanina? La fenilalanina è un aminoacido contenuto nella maggior parte delle proteine animali e vegetali. Dal punto di vista chimico, si tratta di un alfa-aminoacido aromatico, neutro e non polare (quindi idrofobo), con formula chimica C 9 H 11 NO 2 .

Considerata l'incapacità di sintetizzarla a partire da altri amminoacidi, per l'organismo umano la fenilalanina è considerata un amminoacido essenziale.

Curiosità: Storia della Fenilalanina La prima descrizione della fenilalanina è stata fatta nel 1879, quando Schulze e Barbieri identificarono un composto di formula empirica C 9 H 11 NO 2 nei semi di lupino giallo (nome botanico Lupinus luteus).

Nel 1882 Erlenmeyer e Lipp sintetizzarono la fenilalanina dalla fenilacetaldeide, dal cianuro di idrogeno e dall'ammoniaca.

Il codone genetico per la fenilalanina fu invece scoperto da J. Heinrich Matthaei e Marshall W. Nirenberg nel 1961, stabilendo la relazione di codifica tra le informazioni memorizzate negli acidi nucleici genomici con l'espressione proteica delle cellule.

Additivi e Integraotri Fenilalanina nell'aspartame Questo amminoacido è presente anche nell'aspartame, una sostanza di natura proteica (precisamente è un dipeptide costituito da acido aspartico e fenilalanina esterificata con metanolo all'estremità carbossilica) con un potere dolcificante circa 200 volte superiore a quello dello zucchero.

Per questo motivo chi soffre di fenilchetonuria (vedi sotto) dovrebbe stare molto attento a evitare i prodotti dolcificati con aspartame, soprattutto le bibite. Per avvertire questi individui del rischio derivante dal loro consumo, sulle etichette di molte bevande è riportata la dicitura "contiene una fonte di fenilalanina".

Indipendentemente da questa sua caratteristica, negli ultimi tempi, sulla scia di studi che ormai da decenni continuano a metterne in dubbio la sicurezza alimentare soprattutto per i bambini, l'impiego dell'aspartame si è sensibilmente ridotto. Integratori di fenilalanina Grazie alla sua funzione di precursore ormonale - neurotrasmettitore, la fenilalanina trova impiego anche nella formulazione di integratori analgesici e antidepressivi.

Eccesso Eccesso di fenilalanina nelle persone sane La fenilalanina può accumularsi fino a creare un quadro patologico significativo nella patologia genetica detta fenilchetonuria (vedi sotto); d'altro canto, se in eccesso, può risultare nociva anche nelle persone sane.

La fenilalanina utilizza lo stesso canale di trasporto attivo dell'amminoacido triptofano, necessario ad attraversare la barriera emato-encefalica. In quantità molto superiori alla norma, che si possono ottenere solo tramite integrazione alimentare sconsiderata, la fenilalanina può interferire: Con la produzione di serotonina e altri aminoacidi aromatici

Con la produzione di ossido nitrico, a causa dell'impegno eccessivo (o eventualmente, della disponibilità limitata) dei cofattori associati, ferro e tetraidrobiopterina. Nota: gli enzimi corrispondenti appartengono alla famiglia delle L-aminoacidi-aromatici decarbossilasi della NO sintasi.

Fenilchetonuria Fenilalanina e fenilchetonuria La fenilchetonuria è una condizione patologica su base ereditaria, dovuta all'incapacità di metabolizzare la fenilalanina. L'organismo delle persone colpite da questa malattia non riesce a convertire questo amminoacido in tirosina, che abbiamo visto essere importante, tra l'altro, per la sintesi di catecolamine, ormoni tiroidei e melanina (il pigmento responsabile del colore della pelle). La carenza di melanina si manifesta con ipopigmentazione cutanea generalizzata. O ltre a questo difetto estetico, a causa dell'impossibilità di metabolizzarla, la fenilalanina si accumula nei tessuti dando origine a gravi disturbi a livello cutaneo e neurologico.