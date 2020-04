In entrambi i casi si ricava anche un prodotto "di scarto" chiamato crusca , che può essere parzialmente rimescolato alla farina (per ottenere un prodotto integrale ) oppure destinato all'alimentazione del bestiame.

Dopo la raccolta, le cariossidi di frumento vengono trasportate ai mulini, in genere specializzati per la produzione di farina (grano tenero) o di semola ( grano duro ).

Imbiancanti: impiegati per un brevissimo periodo molti anni orsono, costituiscono ancora lo “spauracchio” di molti stili alimentari contemporanei. Dev'essere chiaro che, oltre a non essere ammessi dalla legge, di questi prodotti non si è più trovata traccia negli alimenti.

Acido ascorbico ( vitamina C ): è ammesso come antiossidante nelle farine di grano tenero fino a 200 mg/Kg (ha uno scopo puramente conservativo, poiché preserva la farina dall' irrancidimento .

Nota : l'umidità massima consentita all'atto dell'immissione in commercio è pari al 14,5% per tutti i tipi di sfarinati; si è infatti visto che quando l'umidità supera il 16% la farina non si conserva; inoltre, dal momento che una sostanza umida pesa di più, valori superiori sconfinano nella frode alimentare .

Differenze

Farina VS semola

Farina e semola sono prodotti simili ma non uguali. In realtà, come abbiamo visto sopra, non si tratta di due sfarinati ma di due categorie differenti.

Ciò significa che le discrepanze riguardano sia un gruppo rispetto all'altro (farina VS semola), sia un prodotto specifico rispetto agli altri dello stesso insieme (ad es semola VS farina di semola o farina 00 VS farina integrale).

Specie botanica della farina e della semola

Anzitutto, per “farina” si intende lo sfarinato della specie botanica Triticum aestivum o grano tenero; al contrario quando si parla di “semola” o simili ci si riferisce al Triticum durum o grano duro.

In Italia, il primo è coltivato principalmente al nord, mentre il secondo è coltivato al sud della penisola.

Utilizzi della farina e della semola

Hanno caratteristiche diverse e generalmente, anche se non è una vera e propria regola, si dice che la farina rappresenta l'ingrediente ideale per la panificazione, mentre la semola costituisce la base migliore per la produzione di pasta alimentare. In realtà, l'unica certezza è che nel mezzogiorno si utilizza prevalentemente il grano duro mentre al nord quello tenero.

Utilizzi della farina

Se è vero che la farina viene utilizzata principalmente per la panificazione, è altrettanto vero che tra un prodotto e l'altro ci possono essere delle differenze sostanziali.

Anzitutto, oltre alla specie botanica, a fare la differenza è anche la varietà. Ne esistono decine di tipi, forse centinaia, selezionati per ragioni altrettanto differenti. In merito agli utilizzi, potremmo dire che la caratteristica principalmente soggetta a variazione è la cosiddetta “forza”; questa potrebbe essere definita come il rapporto tra la tenacità e l'elasticità di un impasto ricavato da farina e l'acqua. Questo parametro, indicato con la sigla W, suddivide 4 categorie di farina, con forza compresa tra <90 e circa 370. Maggiore è la forza, più importante è la predisposizione della farina alla lievitazione; le farine forti sono indicate per la panificazione e quelle deboli per la pasticceria secca (ad es biscotti).

Cambiando l'abburattamento, si possono modificare ulteriormente le caratteristiche chimico-fisiche di un prodotto. Le farine meno raffinate hanno generalmente meno glutine e sono meno predisposte alla lievitazione.

Utilizzi della semola

La semola ha invece maggior attinenza per la produzione di pasta alimentare. Questo perché resiste meglio alla cottura. D'altro canto, non è esclusa da alcune preparazioni di panificazione tipiche del mezzogiorno. Ecco che, tra i vari tipi di semola, bisogna preferire la “rimacinata” o comunque prodotti con una granulometria inferiore; a differenza della semola e del semolato, questa è ridotta a granuli molto piccoli e più simili a quelli della farina di grano tenero. Ciò permette una formazione efficace del glutine nell'impasto necessaria alla panificazione; lo stesso non avverrebbe con granuli più grossi, che determinerebbero un impasto duro e compatto, poco lievitato.

Non è un caso che le semole spesse vengano impiegate per la produzione del semolino, un primo piatto brodoso da consumare al cucchiaio. La stessa ricetta fatta con semola sottile darebbe un risultato troppo colloso. Ciò non toglie che ogni semola possa essere impiegata, anche se in percentuali variabili e talvolta miscelate alla farina di grano tenero, per qualunque genere di ricetta.