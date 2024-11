Fabbisogno di grassi: quanti grassi nella dieta?

Fabbisogno: quanti assumerne? Il calcolo più semplice riferito al fabbisogno di grassi è riferito ai grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno (g/kg/die), perché bypassa la stima del fabbisogno calorico giornaliero (TDEE). Tuttavia, l'applicazione di questo metodo è più "logica" nei soggetti che si trovano nei "pressi" del normopeso. Senza grosse complicazioni, uomini e donne possono stare bene assumento circa 1,0 g/kg/die di grassi. Per gli uomini, la quantità minima di grassi compatibile con il benessere e la salute a lungo termine, usata spesso nelle diete dimagranti o di definizione muscolare, è 0,5 g/kg, mentre per le donne 0,8 g/kg/die. Salire a 1,5 g/kg/die può essere molto utile nelle diete ipercaloriche o, comunque, con tante calorie. Se si conosce il TDEE, e se non stiamo trattando un soggetto sportivo di attività aerobiche con altissimo volume di lavoro, possiamo utilizzare tranquillamente anche il metodo percentuale sulle chilocalorie totali (% e kcal tot). La percentuale totale di grassi consigliata in una dieta bilanciata per l'adulto è di circa il 25% kcal tot. Questa percentuale sale a 35-40% per i lattanti. La forbice di tolleranza per l'adulto, d'altro canto, è più ampia, cioè dal 20 al 35% kcal tot. Salendo al 40%, l'unico vero problema è che verrebbe penalizzata la quantità di carboidrati, indispensabile soprattutto per lo sportivo - visto che il sistema nervoso, quello che ha il consumo maggiore di glucosio, ne richiede solo 120 grammi al giorno (g/die). La quantità di grassi saturi compatibile con un regime nutrizionale bilanciato è del 10 kcal tot. La quantità di grassi insaturi (monoindsaturi + polinsatri) compatibile con un regime nutrizionale bilanciato è del 10-15% kcal tot. La quantità tollerata di grassi trans è dell'1,0% kcal tot. Negli ultimi anni, la quantità minima di grassi polinsaturi essenziali considerata adeguata per l'adulto è aumentata, e corrisponde al 5-10% kcal tot, con circa il 4-8% proveniente da omega 6 e lo 0,5-2,0% da omega 3. Lo stesso per altre fasce di popolazione. I livelli minimi di EPA e DHA (250 mg / die) sono superiori per bambini (+100 mg DHA), gravide e nutrici (+100/200 mg DHA). Shutterstock

Quanto è importante il livello di grassi nella dieta? La quantità giusta di grassi "va presa con le pinze". Esistono delle raccomandazioni dalle quali è bene non discostarsi troppo, ma ciò non significa che sia necessario mangiare in maniera grammata per rimanere in bilancio nutrizionale. Quello che, invece, bisognerebbe considerare con attenzione, è la quantità e la frequenza di alimenti che - per lavorazione, ricetta o composizione naturale - contengono grassi ad azione aterogena: fast-food, snack dolci e salati, salumi, formaggi grassi ecc. Non di meno, anche la comorbilità con altre malattie metaboliche, la familiarità per eventi cadiovascolari, la sedentarietà e le abitudini di vita (tabagismo ecc.). Lo stesso vale per chi fa dell'estetica una ragione di vita. I grassi non fanno ingrassare o dimagrire, e non succede nulla se un giorno se ne mangiano di più e un'altro meno; quello che conta è il bilancio calorico nel medio e lungo termine.