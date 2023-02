Eritritolo: perché usarlo? Vantaggi, uso in cucina ed effetti indesiderati

Comunemente indicato in etichetta con la sigla E968, l'eritritolo è balzato recentemente agli onori della cronaca italiana in seguito alla commercializzazione da parte dell'azienda Eridania di uno zucchero innovativo definito con la sigla ES50 costituito per metà da Eritritolo e per metà da Fruttosio , pertanto caratterizzato da proprietà caloriche e metaboliche vantaggiose rispetto al comune saccarosio pur conservando caratteristiche organolettiche paragonabili.

L'Eritritolo è un poliolo a 4 atomi di carbonio presente in natura nei prodotti di origine vegetale, come la frutta , ed estratto industrialmente proprio a partire da zuccheri vegetali sottoposti a processi intensivi di fermentazione batterica in specifici bioreattori.

A queste si aggiungono anche le caratteristiche metaboliche, che impediscono all'eritritolo di accumularsi nel lume intestinale, limitando quindi la comparsa di diarrea e dolori addominali crampiformi, permettendone invece l'assorbimento intestinale e la conseguente eliminazione per via renale.

Alla luce delle suddette caratteristiche è facile comprendere come l'uso di Eritritolo possa garantire dei vantaggi significativi, sia rispetto al comune zucchero da tavola sia rispetto ai vari dolcificanti sintetici e semisintetici, facilitandone così il consumo sia in ambito dietetico-nutrizionale che culinario.

Senza zucchero, senza burro , con farina integrale al posto della 00, ma assolutamente gustosa e friabile. Merito anche dell'eritritolo, che in questa video ricetta sostituisce lo zucchero per dar vita a una crostata appetitosa adatta anche all'alimentazione dei diabetici .

Svantaggi dell'eritritolo

Eritritolo: solo vantaggi?

Per quanto i vantaggi relativi all'uso di questo zucchero nella quotidianità risultino evidenti, come osservato e dimostrato in numerosi studi, sarebbe opportuno considerare, per una corretta valutazione, anche i potenziali limiti.

Tralasciando alcune infondate paure, come quelle pro-tumorali dell'eritritolo, che non trovano ad oggi riscontri scientificamente validi in letteratura, sarebbe invece importante concentrarsi sul potenziale lassativo di questo zucchero, che pur rappresentando un vantaggio rispetto gli altri dolcificanti, ne limita l'impiego nelle bevande per l'elevato rischio di superamento della soglia tollerabile.

A tal proposito un recente studio condotto sulla popolazione pediatrica, pertanto quella potenzialmente più suscettibile agli effetti collaterali intestinali dell'eritritolo, ha dimostrato come l'assunzione di 25 g rispetto a 5 o 15 g di eritritolo giornalieri possa determinare un significativo incremento degli episodi diarroici e del numero di evacuazioni giornaliere.

Riportando il tutto alla popolazione adulta, dosi giornaliere di Eritritolo ben tollerabili sono quelle comprese tra 0,5 e 1,0 gr per Kg di massa corporea, oltre le quali sarebbe poco indicato eccedere.