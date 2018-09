Elettroliti: Cosa Sono, A Cosa Servono e Come Assumerli

Cosa Sono

Cosa sono gli elettroliti? Gli elettroliti – al singolare: elettrolita – si definiscono come: le sostanze prodotte in una soluzione elettricamente conduttiva e disciolte in un solvente polare, ad esempio l'acqua.

In ambito medico, questa definizione chimica assume un ruolo più specifico; gli elettroliti del corpo umano, infatti, sono: le sostanze – prevalentemente ioniche – disperse nei liquidi fisiologici, intra- ed extracellulari, tra cui: citosol, interstizi, matrice cerebrospinale, plasma / siero sanguigno, fluido linfatico ecc; esse non solo tendono con forza all'equilibrio negli stessi compartimenti, ma interagiscono anche tra ambienti biologicamente separati da tessuti, cellule e quindi membrane. Alla base dell'omeostasi, quindi della salute e della vita stessa, c'è proprio il controllo e lo sfruttamento degli elettroliti da parte dell'organismo. L'uomo acquisisce gli elettoliti con la dieta e corrispondono, o fanno parte, di quelle che generalmente definiamo sali minerali.

Lo Sapevi che… La parola "elettrolita" deriva dal greco "lytós", che significa "in grado di essere sciolto".

Come reagiscono gli elettroliti? Gli elettroliti disciolti si separano in cationi ed anioni – che hanno carica elettrica rispettivamente positiva nel primo caso e negativa nel secondo – e si disperdono, in relazione ai meccanismi chimico-fisici del caso, uniformemente nel solvente. Elettricamente parlando, una soluzione così strutturata, in equilibrio, è detta neutra. Se a tale soluzione viene applicato un potenziale elettrico, i cationi della soluzione vengono attratti dall'elettrodo ricco di elettroni, mentre gli anioni vengono attratti dall'elettrodo povero di elettroni. Il movimento di anioni e cationi in direzioni opposte all'interno della soluzione equivale a una corrente. Questo include la maggior parte di sali solubili, acidi e basi. Anche certi gas, come l'acido cloridrico (HCl), in condizioni di alta temperatura e / o bassa pressione possono comportarsi esattamente come elettroliti. Soluzioni elettrolitiche si possono ottenere anche dalla dissoluzione di vari polimeri biologici – ad esempio DNA, polipeptidi – e sintetici – ad esempio polistirolo solfonato – che vengono pertanto denominati polielettroliti – contengono gruppi funzionali carichi. Secondo questi principi, una soluzione che si dissocia in ioni acquisisce la capacità di condurre elettricità. Sodio, potassio, cloruro, calcio, magnesio e fosfato sono esempi di elettroliti, noti informalmente anche solo come "liti".

Storia Nel 1884 Svante Arrhenius spiegò che i sali cristallini, solidi, quando dissolti, si dissociano in particelle cariche accoppiate; per la sua dissertazione, Arrhenius vinse il premio Nobel per la chimica nel 1903. La spiegazione chiariva che, nel formare una soluzione, il sale si dissocia in particelle cariche – a cui Michael Faraday aveva dato il nome di "ioni" molti anni prima. La credenza di Faraday era che gli ioni potessero venire prodotti nel processo di elettrolisi; Arrhenius invece propose che, anche in assenza di corrente elettrica, le soluzioni di sali possono contenere ioni, definendo che le reazioni chimiche in soluzione sono reazioni tra ioni.