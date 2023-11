Disfagia: che cos'è, a cosa è dovuta, come riconoscerla e risolverla

Ciò detto, in merito alle possibili conseguenze che potrebbe avere sulla salute (vedi sotto), segni e sintomi della disfagia rientrano comunque nell' ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

Nonostante costituisca un disagio rilevante per chi ne soffre, di per sé la disfagia non viene considerata una malattia propriamente detta.

La classificazione della disfagia è basata sulle sue cause; in sintesi:

Per ulteriori dettagli su eventuali cause primarie di disfagia e loro diagnosi, passare al sotto paragrafo: diagnosi differenziale di disfagia .

Nell'acalasia si verifica la distruzione idiopatica dei gangli parasimpatici del plesso di Auerbach dell'intero esofago, che si traduce in un restringimento funzionale dell'esofago inferiore e insufficienza peristaltica per tutta la sua lunghezza.

Il dolore durante la deglutizione od odinofagia rappresenta un sintomo abbastanza distintivo di carcinoma , sebbene abbia anche numerose altre cause non correlate al cancro .

Quando non diagnosticata o non trattata, la disfagia aumenta il rischio di aspirazione polmonare e conseguente polmonite . In tal caso, il paziente può manifestare presenza - anche costante - di febbre , spesso trascurata perchè di bassa entità.

Stesso discorso per chi lamenta una particolare difficoltà nell'ingerire i liquidi, anche se in questo caso il problema riguarda soprattutto l'insorgenza di disidratazione – che, come sappiamo, è ancora più problematico rispetto al bilancio calorico negativo.

In termini pratici, chi ha particolari difficoltà nella deglutizione di cibo può andare incontro a una perdita di peso . Per un soggetto anziano, o compromesso da vari problemi di salute, ciò può divenire un importante fattore di rischio per la salute.

Come la bocca e l' intestino , anche questo tratto è normalmente colonizzato da una flora batterica fisiologica, ma anche da cariche non problematiche di microorganismi estranei.

La disfagia può manifestarsi come risultato di patologie del sistema nervoso autonomo tra cui soprattutto l'ictus e la SLA (sclerosi amiotrofica laterale), o come conseguenza della rapida correzione iatrogena di uno squilibrio elettrolitico.

In maniera abbastanza soggettiva, certi pazienti con difficoltà a deglutire possono trarre beneficio da liquidi addensati – sebbene, finora, non ci siano studi scientifici che ne dimostrino oggettivamente i benefici.

Come si può risolvere il problema della disfagia?

Il trattamento generale della disfagia è basato su una valutazione approfondita e multidisciplinare.

Le strategie differiscono da paziente a paziente per soddisfarne le esigenze specifiche.

La scelta precisa del modus operandi viene stabilita in base ad una serie di fattori tra cui: diagnosi, prognosi, reazione alle strategie compensatorie, gravità della disfagia, stato cognitivo, funzione respiratoria, livello di assistenza, motivazione e interesse del paziente.

Bypassando tutto ciò che riguarda la cura di eventuali patologie primarie, parliamo ora della terapia conservativa e preventiva per la disfagia.

Terapia conservativa e preventiva

Nel trattamento di questo disturbo è necessario preservare sempre un'adeguata assunzione di cibo e liquidi ; in tal senso, vengono in aiuto: accorgimenti posturali, esercizi e manovre per migliorare la deglutizione, prodotti che aumentano la consistenza dei cibi e integratori nutrizionali.

L'obiettivo primario è mantenere o riportare il paziente all'alimentazione orale (intesa come l'atto di cibarsi per mezzo della bocca), ottimizzando lo stato nutrizionale ed evitando le aspirazioni accidentali potenzialmente responsabili di polmoniti .

Per fare ciò, è essenziale garantire una deglutizione sicura di quantità sufficienti sia di liquidi che di alimenti sufficientemente nutrienti.

Ciò richiede sempre l'adozione procedure di trattamento compensativo, non sempre facili, perché spesso comportano un aumento del numero dei pasti e un maggiore sforzo da parte del paziente.

Tuttavia, se anche ciò non bastasse a mantenere il peso, potrebbe essere necessario integrare il tutto con un metodo di alimentazione supplementare non orale.

Vediamo ora in cosa consistono le procedure di trattamento compensativo.

Procedure di Trattamento Compensativo

Le cosiddette Compensatory Treatment Procedures (procedure di trattamento compensativo) sono metodiche terapiche concepite per modificare il flusso del cibo e/o dei liquidi .

Non incidono direttamente sulla fisiologia della deglutizione, ma riducono i sintomi e le possibili complicanze da disfagia.

Tra queste citiamo:

Tecniche posturali ;

; Esercizi motori di deglutizione;

motori di deglutizione; Aumento della consistenza di alimenti e liquidi;

di alimenti e liquidi; Supplemento nutrizionale.

Si rivelano spesso utili anche:

Modifica del volume e della velocità di presentazione del cibo;

Tecnica per migliorare la consapevolezza sensoriale orale;

Protesi intraorale.

Aumento della consistenza di cibi e bevande

L'aumento della consistenza di cibo e bevande non è da tutti considerata una soluzione efficacie.

Secondo un lavoro intitolato "Use of modified diets to prevent aspiration in oropharyngeal dysphagia: is current practice justified?", di O'Keeffe ST (July 2018) – BMC Geriatrics – l'adozione di tale strategia potrebbe essere di discutibile utilità nel prevenire la polmonite da aspirazione, nel migliorare lo stato nutrizionale, di idratazione e nell'ottimizzare la qualità della vita.

Peraltro, nella pratica clinica, si incappa spesso nel dilemma di "quanto" alterare queste proprietà. Questo soprattutto a causa della difficoltà di valutazione, comunicativa e perché le disfagie non sono tutte uguali – al contrario, colpiscono in maniera estremamente diversificata.

Si è reso quindi necessario creare uno standard di valutazione riferito al grado di consistenza.

Nel 2015, il International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) ha quindi prodotto una linea guida di 8 livelli (0-7), nella quale:

le bevande sono misurate dai livelli 0 – 4;

gli alimenti sono misurati dai livelli 3 – 7.

È probabile che questa iniziativa, molto apprezzata tra i professionisti della disfagia, migliori il livello di comunicazione e porterà a una maggiore standardizzazione delle diete specifiche .

Cambiare la postura durante il pasto per migliorare la disfagia

Come suggerisce uno studio intitolato "Effect of posture on swallowing", di Ahmad H Alghadir, Hamayun Zafar, Einas S Al-Eisa, e Zaheen A Iqbal, la modifica posturale è un valido contributo riabilitazione di pazienti con disfagia .

Questo perché, adottando la giusta postura durante il pasto, è possibile:

Migliorare la velocità e la sicurezza della deglutizione , influenzando positivamente il flusso del bolo ;

la e la della , ; Chiudere le vie aeree per prevenire l'aspirazione polmonare .

Ogni tecnica posturale ha un effetto specifico sul flusso alimentare e sulla coordinazione delle strutture orofaringee, fornendo un compenso dei difetti specifici della deglutizione orofaringea.

Le tecniche posturali più utilizzate per prevenire le complicanze della disfagia sono le seguenti:

Mento verso il basso (flessione del collo) : questa tecnica viene utilizzata nei pazienti che hanno difficoltà ad iniziare la deglutizione. Nel passaggio orofaringeo, consente alle vie aeree di allargarsi e stringersi correttamente, per prevenire l'aspirazione;

: questa tecnica viene utilizzata nei pazienti che hanno difficoltà ad iniziare la deglutizione. Nel passaggio orofaringeo, consente alle vie aeree di allargarsi e stringersi correttamente, per prevenire l'aspirazione; Testa alta (estensione) : prevede l'uso della gravità per aiutare a spostare il cibo dalla parte anteriore della bocca a quella posteriore;

: prevede l'uso della gravità per aiutare a spostare il cibo dalla parte anteriore della bocca a quella posteriore; Testa ruotata (guardando una spalla) : la testa viene girata verso il lato danneggiato o più debole con il mento rivolto verso il basso;

: la testa viene girata verso il lato danneggiato o più debole con il mento rivolto verso il basso; Sdraiato su un lato : viene utilizzata quando vi è debolezza dei muscoli faringei e provoca l'aspirazione del residuo.

Esercizi e manovre per migliorare la fisiologia della deglutizione

Sono progettate per modificare e / o migliorare la fisiologia della deglutizione e possiamo riassumerle nei seguenti punti:

Esercizi di mobilità orale e faringea;

Esercizi di resistenza;

Esercizi per il controllo del bolo;

Manovre di deglutizione; Deglutizione sopraglottica Deglutizione super-sopraglottica Deglutizione faticosa Manovra di Mendelsohn.



Nota: per mantenere una deglutizione sicura e nutrizionalmente adeguata, i pazienti possono richiedere una combinazione di procedure.

Ad esempio, per consentire al paziente di deglutire in modo sicuro ed efficiente, si possono combinare strategie posturali e manovre di deglutizione.

Manovre di deglutizione

Per gestire la disfagia si possono anche utilizzare diverse manovre:

Deglutizione sovraglottica : utilizzata in caso di chiusura tardiva delle corde vocali. Al paziente viene chiesto di fare un respiro profondo e poi trattenere il respiro. La deglutizione avviene trattenendo il respiro e tossendo subito dopo.

: utilizzata in caso di chiusura tardiva delle corde vocali. Al paziente viene chiesto di fare un respiro profondo e poi trattenere il respiro. La deglutizione avviene trattenendo il respiro e tossendo subito dopo. Deglutizione super-sovraglottica : utilizzata quando si verifica una riduzione della chiusura delle vie aeree. Al paziente viene chiesto di fare un respiro, trattenere il respiro contraendo gli addominali nella manovra di Valsalva, deglutire mentre sta ancora trattenendo il respiro e quindi tossire immediatamente dopo la deglutizione.

: utilizzata quando si verifica una riduzione della chiusura delle vie aeree. Al paziente viene chiesto di fare un respiro, trattenere il respiro contraendo gli addominali nella manovra di Valsalva, deglutire mentre sta ancora trattenendo il respiro e quindi tossire immediatamente dopo la deglutizione. Manovra di Mendelsohn: utilizzata quando c'è scoordinazione nella deglutizione. Al paziente viene insegnato a tenere in alto il pomo d'Adamo durante la deglutizione.

Conclusioni sul trattamento conservativo della disfagia

In conclusione, la terapia della disfagia si basa per lo più sulle procedure di trattamento compensativo, e in particolare su due aspetti:

l'educazione ad una più efficiente e sicura deglutizione;

l'utilizzo di prodotti che modificano la consistenza di alimenti e liquidi.

Uno complementare all'altro, sono entrambi utilissimi e anzi determinanti alla prevenzione delle complicazioni annesse alla disfagia.

In tal senso, svolgono certamente un ruolo primario sia la costanza e l'impegno nell'applicazione degli accorgimenti posturali e motori, ma anche la scelta dei prodotti migliori finalizzati a ottimizzare la deglutizione.