Tutte queste sostanze appartengono alla categoria dei disaccaridi, ma possono essere chiamate, più generalmente, zuccheri o carboidrati semplici. Il saccarosio, in particolare, non è altro che lo zucchero da cucina del linguaggio comune ed è particolarmente abbondante nella canna da zucchero e nella barbabietola.

Il legame che tiene uniti i due monomeri è detto legame glicosidico e interessa il carbonio anomerico di un monosaccaride e un gruppo alcolico dell'altro, con eliminazione di una molecola d'acqua. A seconda che esso interessi l'OH anomerico in posizione alfa o beta, tale legame viene definito alfa o beta glicosidico. Posizione alfa significa che il gruppo ossidrilico legato a C1 è situato in posizione assiale, ovvero sotto il piano individuato dalla struttura della molecola, mentre posizione β indica che è situato sopra il piano dell'anello (in posizione equatoriale).

Classificazione

Come si possono classificare i disaccaridi?

Sulla base di:

Disponibilità: in questo articolo stiamo trattando solo i disaccaridi disponibili, ovvero quelli digeribili, ma esistono altri disaccaridi dai quali l'organismo umano non è capace di ricavare energia e che, se introdotti con la dieta, fungono principalmente da molecole prebiotiche.

Origine alimentare: animale o vegetale.

Tipo di monosaccaridi che li compongono: combinazioni di glucosio, fruttosio e galattosio.

Legami chimici: glicosidico di tipo alfa o beta, in posizione 2, 4 o 6, che determina la loro disponibilità e molte caratteristiche chimico-fisiche.

Potenziale riducente e non riducente: a seconda che il legame glicosidico interessi uno solo o entrambi gli OH anomerici (l'atomo di carbonio C1 prende il nome di carbonio anomerico).

Disaccaridi riducenti e non riducenti

Maltosio

Il maltosio, riportato in figura, è costituito dall'unione di due molecole di glucosio, tenute insieme da un legame α 1-4; si tratta di un disaccaride riducente, in quanto il legame interessa soltanto un OH anomerico (quello del glucosio, che si trova sotto il piano molecolare ed è quindi di tipo alfa).

Saccarosio

Nell'immagine sottostante è rappresentato il disaccaride saccarosio, costituito dall'unione di una molecola di glucosio con una di fruttosio; questa volta si tratta di uno zucchero non riducente, in quanto il legame - di tipo 1-2 α, Β diglicosidico - interessa entrambi gli OH anomerici (nel fruttosio il carbonio anomerico è il C 2 ).

Lattosio

Più in basso si mostrano i due monosaccaridi, il glucosio e il galattosio, che uniti da un legame di tipo Β 1-4 danno origine al lattosio, uno zucchero riducente.