Differenze tra creatina e proteine Myprotein

Creatina Myprotein: scopri come aumentare resistenza, forza e potenza

Ti piacerebbe cominciare ad assumere creatina Myprotein? Lo shop online propone creatina monoidrato in polvere, creatina monoidrato in compresse e creatina micronizzata Creapure, anche in compresse masticabili.

Se non hai mai utilizzato questo integratore, è bene approfondirne caratteristiche ed effetti. Come forse saprai, la creatina è una molecola presente soprattutto nel muscolo scheletrico e proveniente sia da fonti animali, assunte tramite la dieta, sia dalla sintesi operata da fegato e reni. Quando si esaurisce, le performance sportive ne risentono. Ecco perché la creatina andrebbe integrata, in particolar modo in caso di attività sportive come il sollevamento pesi o gli allenamenti per la forza.

Ti piacerebbe fare un ordine sostanzioso di creatina? Allora, usufruisci di un codice sconto Myprotein e risparmia sull'importo totale della tua spesa.

Creatina monoidrato Myprotein: le versioni in polvere e in compresse

Ti stai chiedendo perché assumere creatina Myprotein? La quantità di creatina ottenibile con l'alimentazione è troppo modesta e va integrata per poter raggiungere i propri obiettivi di allenamento. L'assunzione è consigliata per chi pratica sport da combattimento, body building, sollevamento pesi, corsa, nuoto, ciclismo, basket, rugby, sci, tennis e non solo. Qui sotto, alcuni dei vantaggi derivanti dall'utilizzo della creatina:

aumento della velocità nello sprint singolo e nello sprint ripetuto

miglioramento della performance durante i sollevamenti al massimale

aumento della soglia anaerobica

miglioramento della qualità generale dell'allenamento

La creatina monoidrato è quella più comune e andrebbe assunta di preferenza 30 minuti prima della sessione di allenamento. La creatina monoidrato Myprotein è disponibile nella versione sia in polvere che in capsule.

In realtà, nella sezione creatina Myprotein puoi trovare diversi prodotti, tra cui le caramelle gommose a base di creatina, la creatina monoidrato in polvere in confezioni da 250 grammi o da 1 chilogrammo, la creatina Kre-Alkalyn in compresse e la creatina micronizzata Creapure. Quest'ultima, per esempio, garantisce un miglior assorbimento grazie al diametro inferiore delle polveri. La micronizzata è cioè la versione più pura e raffinata, con un contenuto di creatina pari al 99,99%.

