Alimentazione mediterranea: cosa si deve mangiare?

In che consiste la dieta mediterranea?

La dieta mediterranea (oggi patrimonio dell'UNESCO) è il sistema nutrizionale tipico delle popolazioni che, fino agli anni '50, hanno colonizzato il bacino del Mar Mediterraneo.

A partire dal secondo dopoguerra, il boom economico che ha percorso tali Regioni ha portato al progressivo abbandono di questo antico stile alimentare, a favore di una dieta più ricca prodotti all'epoca consumati raramente (carne, formaggi, dolci ecc.).

In epoche più recenti, questo stile dietetico è stato rivalutato, anche se nella sua applicazione pratica viene troppo spesso contaminato e distorto dal processo di globalizzazione. Di conseguenza, la maggior parte dei popoli interessati non sembra rispettare in maniera soddisfacente i dettami della dieta mediterranea.

Ad ogni modo, la dieta mediterranea viene raccomandata perché:

Assicura un apporto bilanciato di nutrienti;

E' basata su cibi naturali, poco elaborati;

Riduce il rischio per le "malattie del benessere", cioè di tutte quelle patologie, come il diabete di tipo II, l'obesità e i problemi di natura cardiovascolare, legate allo stile alimentare squilibrato tipico dei Paesi occidentali.