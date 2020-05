DHA - Acido Docosaesaenoico

Generalità

Il DHA (22:6 n-3 o acido docosaesaenoico) è un acido grasso semiessenziale della serie omega tre.

Shutterstock

Il DHA è presente in discrete quantità nel pesce, in modo particolare nel salmone, nello sgombro, nelle sardine, nelle aringhe, nel tonno e nelle alici (pesce azzurro).

Ancor più rappresentato nell'olio ricavato da questi animali, il DHA si trova in buone quantità anche in alcune microalghe di cui, non a caso, i pesci si nutrono.

Al di fuori di questi cibi, le fonti alimentari di DHA sono particolarmente scarse; lo troviamo in piccole quantità nella carne, specie se l'animale è stato alimentato con farine di pesce o semi di lino (in questo caso è presente anche nelle uova degli ovipari, come la gallina).

A testimonianza della sua essenzialità per l'organismo umano, il DHA è presente anche nel latte materno, mentre è assente in quello vaccino e nei suoi derivati, così come negli oli vegetali.

Da questa constatazione nasce la recente pratica di integrare l'alimentazione della gestante e della nutrice con DHA, al fine di garantire il corretto sviluppo del tessuto cerebrale, dell'acuità visiva e delle capacità cognitive del feto e del neonato.

Molte aziende specializzate nella produzione di latte adattato aggiungono DHA ai loro prodotti per avvicinarne la composizione al latte umano.

Costituito da una catena a 22 atomi di carbonio - lungo la quale si distribuiscono sei doppi legami, di cui il primo tra il terzo e il quarto atomo di carbonio - il DHA è uno degli acidi grassi della serie Omega 3 più interessante per le possibili ripercussioni cliniche.