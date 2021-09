Densità Calorica degli Alimenti: È Importante per Dimagrire?

Introduzione Il crescente tasso di sovrappeso nei paesi economicamente benestanti evidenzia la tendenza della popolazione generale ad uno stile di vita inadeguato. Shutterstock Nonostante il meccanismo che sta alla base dell'aumento ponderale sia oggi abbastanza chiaro – bilancio calorico cronicamente positivo – ben pochi riescono a "tamponare" il problema in maniera soddisfacente. Per bilancio calorico cronicamente positivo intendiamo l'assunzione prolungata di più energia alimentare rispetto a quanta ne consumi l'organismo (ad es. mangiare 2500 kcal/die e "bruciarne" 2100 kcal). Attenzione! Soprattutto in caso di obesità e scompensi metabolici, il "fai da te" non è consigliabile e si raccomanda caldamente di interpellare un buon dietista. Ma perché il bilancio calorico della maggior parte di noi tende ad essere costantemente positivo? Il bilancio calorico tende a risultare cronicamente positivo soprattutto perché ci si muove poco e si mangia troppo . Quindi, volendo invertire tale processo – instaurando un bilancio calorico negativo responsabile del dimagrimento – cosa dovremmo fare? Semplice: Aumentare il dispendio energetico con l'attività fisica, sia nelle routine quotidiane, sia grazie ad attività motorie auspicabili;

il energetico con l'attività fisica, sia nelle routine quotidiane, sia grazie ad attività motorie auspicabili; Ridurre l' intake energetico: diminuendo le porzioni; scegliendo cibi a minor densità calorica .

l' energetico: In questo articolo ci soffermeremo sull'acquisizione del concetto di "densità calorica" e sulla sua rilevanza "pratica".

Definizione Cos’è la densità calorica? La densità calorica di un alimento (o bevanda), corrisponde alla: <<quantità di energia1 che l'organismo ottiene processando2 i macronutrienti energetici3 contenuti per unità di peso (o volume) standard4>>. Esprimibile in chilocalorie (kcal) o chilojoule (kj); Digestione, assorbimento e metabolismo; Grassi, proteine, carboidrati e alcol etilico; Esprimibile in grammi (g) o millilitri (ml). Anche detta densità energetica, o più informalmente "caloricità", la densità calorica non è altro che un parametro molto utile nella valutazione nutrizionale degli alimenti , della loro adeguatezza e relativa porzione in un determinato regime dietetico, e consente di paragonarla a quella degli altri. Semplificando ulteriormente, il dato di densità calorica risponde alle domande: Quante calorie contiene? Sono troppe? Mi faranno ingrassare?

Ruolo delle Fibre e dei Glucidi non Disponibili Densità calorica VS fattori nutrizionali acalorici Fibre e glucidi non disponibili – ovvero che l'organismo non riesce a digerire e quindi ad utilizzare a scopo energetico – sono la seconda grossa componente che partecipa a ridurre la densità calorica degli alimenti. Il loro "comportamento" nel tubo digerente differisce a seconda delle proprietà chimiche; alcune molecole sono solubili, altre insolubili in acqua. Certe nutrono la flora batterica intestinale, altre meno. Talvolta formano un gel, in altri casi fermentano creando gas. Le variazioni di questi fattori tra i cibi sono fondamentalmente dovute alle proprietà chimiche innate oppure ad una differenza nella tecnica di lavorazione. Facciamo qualche esempio su 100 g di parte edibile : Pasta di semola secca cruda: 356 kcal e 2,6 g fibre;

Pasta integrale di semola secca cruda: 324 kcal e 11,5 g fibre. oppure Lenticchie secche: 325 kcal e 13,7 g fibre;

Lenticchie secce, decorticate: 333 kcal e 9 g di fibre.

Ruolo degli Zuccheri Aggiunti Densità calorica VS zuccheri aggiunti È ovvio che gli zuccheri aggiunti, che ricordiamo essere solubili in acqua, partecipino ad aumentare la densità calorica. Questo vale per qualsiasi alimento o bevanda, sia preparato a livello industriale che cucinato o condito tra le mura domestiche. Facciamo qualche esempio su 100 g di parte edibile: Caffè amaro: 2 kcal e 0,0 g zuccheri aggiunti;

Caffè con 1 cucchiaino raso di zucchero: 21 kcal e 5 g zuccheri aggiunti; oppure: Yogurt magro bianco: 63 kcal e 7,0 g lattosio;

Yogurt magro alla frutta: 90 kcal e 17,9 g di glucidi totali. oppure: Cola light: 2 kcal e 0,3 g di zuccheri;

Cola: 37 kcal e 9,5 g zuccheri.

Calorie Liquide Importanza delle calorie liquide per il bilancio calorico Per calorie liquide intendiamo l'energia contenuta nelle bevande alimentari. Se da un lato abbiamo detto che la ricchezza d'acqua è determinante a ridurre la densità calorica dei cibi, dall'altro risulta determinante sottolineare che rimpiazzando l'acqua con bevande zuccherate e/o alcoliche, si va facilmente incontro a un eccesso di calorie. Un'aranciata gassata, ad esempio, apporta 40-50 kcal / 100 ml; il vino oltre 100 kcal / 100 ml. Se li sostituissimo anche solo parzialmente all'acqua da bere, otterremmo facilmente un surplus giornaliero davvero importante. Inoltre, per quanto strano possa sembrare, non vanno sottovalutati nemmeno spremute, estratti, centrifugati e frullati. Stesso discorso per il latte.

Densità e Porzioni per Dimagrire È possibile mangiare alimenti ipercalorici anche in una dieta dimagrante Da quanto detto sopra, pare ovvio che conoscere la densità calorica sia fondamentale per capire "cosa mangiare" e soprattutto "quanto". Densità calorica e porzione sono due parametri dietetici strettamente correlati e, nell'ottica di mantenere lo stesso apporto energetico, inversamente proporzionali. All'aumentare della densità calorica devono calare le porzioni;

Al diminuire della densità calorica possono aumentare le porzioni. Se parlassimo esclusivamente di energia, usando la "giusta combinazione" tra porzione e densità, è possibile instaurare qualsiasi tipo di bilancio calorico con qualsiasi tipo di alimento. Volendo fare un esempio-limite, sarebbe possibile dimagrire anche mangiando solo cioccolato – ovviamente ciò determinerebbe uno squilibrio nutrizionale considerevole. Viceversa, anche gli alimenti ipoteticamente "light" possono contribuire all'aumento di peso – anche perché spesso vengono reputati ipocalorici cibi che, in realtà, non lo sono affatto. Densità calorica e dieta dimagrante Perché è così importante gestire la densità calorica degli alimenti? Perché uno dei fattori che determinano il senso di sazietà è la "distensione gastrica", che aumenta al crescere delle porzioni. In una dieta dimagrante, il bilancio energetico è negativo, ovvero le calorie introdotte sono inferiori al fabbisogno. Di per sé, questa situazione innesca un maggior appetito. Se a ciò aggiungessimo la scelta di porzioni "poco generose", lasciando lo stomaco parzialmente vuoto, la sensazione di fame aumenterebbe, rendendo ancora più difficile controllarsi nel medio e lungo termine.