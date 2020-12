Cromo: Cos’è, A Cosa Serve e Dove Trovarlo

In questo articolo parleremo del cromo , un minerale appartenente al vasto insieme dei micronutrienti – sostanze di cui l'organismo necessita in piccole quantità, ma non per questo meno importanti.

Tuttavia, nel 2014, la "European Food Safety Authority" (EFSA) – che agisce per conto dell'Unione Europea – ha concluso che: " non c'erano prove sufficienti per riconoscere il cromo come essenziale ".

Interviene nel metabolismo dell' insulina , degli zuccheri e dei lipidi. Pertanto, il "National Institutes of Health" degli Stati Uniti (e non solo) considera lo ione trivalente del cromo [ Cr ( III )] un oligoelemento essenziale per l'uomo.

Come anticipato – diversamente dell'EFSA – il "National Institutes of Health" degli Stati Uniti e altri dipartimenti governativi riconoscono il cromo come oligoelemento essenziale, per il suo ruolo evidente nell'azione dell' ormone insulina – fondamentale per il metabolismo dei carboidrati e per lo stoccaggio di glicogeno , tessuto adiposo e muscolare .

La carenza di cromo, che implica una mancanza di Cr (III) nel corpo o forse di un suo complesso come il fattore di tolleranza al glucosio , è altamente controversa . Può manifestarsi solo in seguito nutrizione parenterale totale a lungo termine .

Fonti Nutrizionali

Cromo negli alimenti

Il contenuto di cromo degli alimenti comuni è generalmente basso, da 1 a 13 microgrammi (μg o mcg) per porzione.

Il cromo trivalente si trova in una vasta gamma di alimenti, inclusi prodotti integrali, carni lavorate, cereali per la colazione ad alto contenuto di crusca, caffè, noci, fagiolini, broccoli, spezie e alcune marche di vino e birra.

La maggior parte della frutta, della verdura e dei prodotti lattiero-caseari contiene solo quantità minime.

D'altro canto, il contenuto di cromo negli alimenti varia ampiamente a causa di:

differente livello di minerale nel terreno ;

; contenuto nei fertilizzanti e nei mangimi ;

e nei ; stagione di crescita;

di crescita; cultivar vegetale;

vegetale; eventuale contaminazione durante la lavorazione.

Inoltre il cromo – come il nichel – passano all'interno dei cibi cotti in pentole di acciaio inossidabile, con effetto maggiore degli strumenti nuovi rispetto a quelli usati.

Anche i cibi acidi, come il succo degli agrumi, l'aceto e la passata di pomodoro, cotti per molte ore nei tegami di acciaio inossidabile, esacerbano questo effetto.

I database sulla composizione degli alimenti come quelli gestiti dal "U.S. Department of Agriculture" non contengono informazioni sul contenuto di cromo degli alimenti.

Uno studio di analisi dietetico condotto in Messico ha riportato un'assunzione di 30 μg / die [Grijalva Haro, MI; Ballesteros Vázquez, MN; Cabrera Pacheco, RM (2001). "Chromium content in foods and dietary intake estimation in the Northwest of Mexico". Arch Latinoam Nutr (in Spanish). 51 (1): 105–110].

Negli Stati Uniti si stima che circa il 31% degli adulti consumi integratori alimentari multivitaminici / minerali che spesso contengono da 25 a 60 μg di cromo [Kantor, Elizabeth D; Rehm, Colin D; Du, Mengmeng; White, Emily; Giovannucci, Edward L (11 October 2017). "Trends in Dietary Supplement Use Among US Adults From 1999-2012". JAMA. 316 (14): 1464–1474].

Cromo nel pesce

Il cromo è naturalmente presente nell'ambiente in tracce, ma l'uso industriale nella produzione di gomma e acciaio inossidabile, cromatura, coloranti per tessuti, concerie e altri usi contamina i sistemi acquatici.

In Bangladesh per esempio, i fiumi nei pressi delle aree industrializzate mostrano contaminazione significativa da metalli pesanti.

Gli standard di cromo nell'acqua per l'irrigazione è 0,1 mg / L, ma alcuni fiumi ne contengono più di cinque volte tanto.

Lo standard dei livelli di cromo per il pesce destinato al consumo umano è < 1 mg / kg, ma molti campioni testati erano più di cinque volte superiori.

Il cromo, in particolare il cromo esavalente (VI), è altamente tossico per i pesci perché viene facilmente assorbito attraverso le branchie, entra facilmente nella circolazione sanguigna, attraversa le membrane cellulari e si bioconcentra lungo la catena alimentare.

l contrario, la tossicità del cromo trivalente è molto bassa, attribuita alla scarsa permeabilità della membrana e alla scarsa biomagnificazione.

L'esposizione acuta e cronica al cromo (VI) influenza il comportamento, la fisiologia, la riproduzione e la sopravvivenza dei pesci. Sono stati segnalati iperattività e nuoto irregolare in ambienti contaminati. Sono influenzate la schiusa delle uova e la sopravvivenza. Nei pesci adulti si segnalano danni istopatologici a fegato, reni, muscoli, intestino e branchie.

I meccanismi includono il danno genetico mutageno e le interruzioni delle funzioni enzimatiche.