Procedimento

Come cucinare al vapore? Regole pratiche e consigli

Le due tipologie di cottura a vapore domestica

Questo metodo di cottura sfrutta la capacità del vapore acqueo di trasmettere calore dall'esterno dell'alimento, con il quale viene a contatto, al suo interno. A livello domestico esistono due tipi di cottura al vapore:

A pressione ambiente: in cui il vapore viene generato dall'ebollizione dell'acqua a pressione ambientale (1 bar); una volta raggiunti i 100°C si trasforma in vapore e la sua temperatura non sale anche fornendo ulteriore calore al sistema. E' sufficiente una pentola, il cestello specifico e un coperchio adatto. A pressione superiore a quella ambientale: è il principio di funzionamento delle pentole a pressione, nelle quali - grazie alla presenza di un coperchio a chiusura ermetica - la temperatura di ebollizione è superiore (nell'ordine dei 120°C); ciò permette di ridurre i tempi di cottura a circa 1/3, rendendola più pratica e conservando i vantaggi espressi nella parte introduttiva. Si richiede l'utilizzo di una pentola a pressione con il cestello specifico per la cottura al vapore.

Aromatizzazione indiretta

Un altro vantaggio della cottura al vapore è la possibilità di inserire nell'acqua di ebollizione spezie e aromi vari (peperoncino, aceto, vino bianco, chiodi di garofano, alloro, cannella, pepe nero in grani ecc), di cui gli alimenti si impregneranno per mezzo del vapore. E' importante sottolineare che, in questo modo, l'assorbimento delle componenti aromatiche risulta solamente parziale. Non significa meno intenso, bensì limitato a quei componenti potenzialmente volatili come gli oli essenziali. Al contrario, i composti non volatili rimangono nell'acqua di base. Questo giustifica la differenza del sapore tra la cottura per affogatura e quella a vapore. Inoltre, a vapore non è possibile salare l'alimento in cottura (o prima, o dopo), in quanto il sale non passa nell'acqua evaporata.

Cottura al vapore “semplice”

In generale, se non si hanno a disposizione una pentola a pressione o le moderne macchine elettriche a cestelli, è sufficiente procurarsi una pentola capiente, dai bordi molto alti, e riempirla a metà di acqua impreziosita dall'aggiunta di spezie varie. A questo punto è necessario un cestello a maglie fini che NON deve MAI venire a contatto con l'acqua e che dev'essere coperto da un coperchio a tenuta in modo da evitare la dispersione del vapore.

Consigli per la cottura al vapore

Non possedendo un coperchio adatto, in alternativa è possibile utilizzare un foglio di alluminio od una pellicola trasparente per limitare la dispersione di vapore dalla pentola.

In alternativa al cestello per la cottura al vapore può essere utilizzato, per i primi esperimenti, un colino metallico.

La base del cestello, essendo in acciaio inossidabile, può eventualmente essere foderato con carta da forno per impedire che le vivande si attacchino; queste ultime devono essere posizionate sul cestello quando l'acqua sta già bollendo, preferibilmente tagliate a strati sottili per uniformare la cottura distribuendo meglio il calore.

Per preservare al meglio nutrienti e caratteristiche organolettiche, le verdure andranno tagliate appena prima di disporle sul cestello.

Il fuoco sarà moderato per tutto il tempo di cottura al vapore, in modo da limitare la possibilità che il liquido in ebollizione raggiunga il cestello o gli alimenti.

I tempi di cottura al vapore dipendono, ovviamente, dal tipo di alimento e dal suo spessore; per le verdure a foglia verde può bastare un paio di minuti, che salgono invece a 10 o più per verdure come patate e carote.

E' possibile cuocere i legumi freschi (soprattutto fave, piselli, taccole, fagiolini) ma, a causa della tenacia della buccia, quelli secchi (anche se reidratati) risultano meno indicati.

Cotechino Light (cotto al vapore) e Lenticchie