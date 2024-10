Cosa mangiare per non far venire il cancro? Quali cibi proteggono dai tumori?

Quanto esporremo riguarda solo i tumori dieta-correlati, ovvero quelle malattie che possono rimanete influenzate dalla dieta. L'epidemiologia ci suggerisce che esistono molte forme tumorali che rimangono influenzate dallo stile di vita, ma non tutte nella stessa misura.

Nessun alimento, da solo, può proteggere dal cancro. Tuttavia, la ricerca dimostra che una dieta ricca di verdure, frutta, cereali integrali, legumi e altri vegetali aiuta a ridurre il rischio di molti tumori. In studi di laboratorio, molti minerali, vitamine e sostanze fitochimiche dimostrano, anche individualmente, effetti antitumorali. Perciò, includendo nella dieta più alimenti ricchi di questi composti, è possibile diminuire virtualmente il rischio di sviluppare un tumore dieta-correlato. Shutterstock