Cosa evitare per velocizzare la guarigione delle afte?

Le afte in bocca sono comuni e, se causate da fattori lievi, dovrebbero scomparire da sole nel giro di una o due settimane. Tuttavia, se l'afta dura più di 3 settimane, anche se sono raramente un segno di qualcosa di serio, è opportuno consultare un medico di base o un dentista.

Non esiste una soluzione estremamente rapida ma, per velocizzare i tempi, è indispensabile evitare ciò che irrita la mucosa. In questo modo, dovrebbe essere possibile accelerare il processo di guarigione, ridurre il dolore e ridurre la possibilità di recidiva.

In questo breve articolo scopriremo meglio cosa non mangiare e quali sono i comportamenti, in generale, da evitare.