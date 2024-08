Consumo di grassi e carboidrati nello sport: come funziona?

"E qui casca l'asino!" L'obbiettivo di questo breve articolo è chiarire perché le cellule muscolari prediligano il glucosio o gli acidi grassi durante l' attività aerobica , e "se" questa predilezione abbia, oppure no, una reale utilità in base agli obbiettivi.

L' intensità di allenamento aerobico si misura in percentuale sul massimo consumo di ossigeno - a sua volta misurabile in VO2max -, oppure sulla percentuale rispetto alla soglia anaerobica . Massimo consumo di ossigeno e massima frequenza cardiaca ( FCmax ) non sono congruenti, ma quasi.

La produzione energetica di chi si allena nella resistenza aerobica prevede adattamenti macroscopici (funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, capillarizzazione muscolare) e microscopici (specializzazione delle unità motorie , aumento mioglobina , aumento del numero di mitocondri , aumento del glicogeno di riserva, potenziamento di varie vie enzimatiche ecc.). Migliorano sia l' ossidazione del glucosio che l' ossidazione degli acidi grassi , in percentuali variabili a seconda di come ci si allena e delle condizioni nutrizionali (di questo parleremo sotto).

E quindi?

Riuscire a modificare il modo in cui le cellule muscolari usano i substrati può avere, oppure no, una certa importanza, a seconda dell'obbiettivo.

Se l'obbiettivo è atletico sulle lunghissime distanze, la scelta dell'intensità, quindi della miscela, stabilirà l'autonomia dell'atleta a quell'andatura. Se troppo alta, le riserve di glicogeno si esauriranno in anticipo, portando al fallimento. In tal caso, è molto importante. Se l'obbiettivo è il dimagrimento, come statisticamente avviene più spesso nell'ambito del fitness e della cultura estetica, la scelta dell'intensità è priva di senso. Vediamo perché.

Consumare più grassi o più carboidrati non ha alcuna rilevanza pratica:

Per consumare più grassi devo andare più piano; ma, se vado più piano, consumo meno. Dovrei, pertanto, allenarmi per più tempo.

A parità di tempo, se vado più forte, consumo più carboidrati e meno grassi, e molte più calorie.

Se consumo più carboidrati, riduco le riserve di glicogeno e, come diretta conseguenza, un maggior convoglio dei carboidrati alimentari alle riserve energetiche. Questo porta a una loro minor disponibilità energetica a riposto nelle ore successive, e un maggior impiego dei grassi.

Attenzione! Molti sostengono che, snaturando l'alimentazione a favore dei lipidi rispetto ai carboidrati, sia possibile migliorare il consumo di acidi grassi rispetto a quello del glucosio. Questo è vero in termini relativi, ma non assoluti e pratici. Ovvero: se mangiassi solo grassi, ovviamente, consumerei più grassi e migliorerebbe la via metabolica della loro ossidazione. Al tempo stesso, però, i grassi ossidati sarebbero quelli dietetici, non quelli adiposi - i quali possono venire intaccati solo da un bilancio calorico negativo. Al tempo stesso, inoltre, cala l'efficienza dell'ossidazione del glucosio, con un peggioramento dell'utilizzo metabolico dei carboidrati alimentari. Quindi, nessun vantaggio reale.

Anche lo stato nutrizionale di base può fare la differenza. Allenandosi dopo molte ore di digiuno, o in dieta ipocalorica, saremmo in costante deplezione di glicogeno. Questo aumenterebbe l'utilizzo degli acidi grassi, ma, purtroppo, peggiorerebbe la performance, ci debiliterebbe e aumenterebbe l'ossidazione delle proteine, con perdita delle masse muscolari.

Pertanto, non è il consumo di glucosio o acidi grassi in allenamento a fare la differenza, ma le calorie totali consumate.

Certo, sia l'estremizzazione del volume, sia l'estremizzazione dell'intensità, portano a una scarsa "praticabilità" dell'allenamento in sé. Quindi, il consiglio è di utilizzare l'attività aerobica come uno strumento "gradevole" per aumentare il consumo calorico, ovvero per rendere più negativo il bilancio energetico, nei limiti della sostenibilità.