Consigli per la cattiva digestione, il reflusso e il bruciore di stomaco in gravidanza

La gravidanza è una condizione fisiologica "speciale", perché ad essa si deve una serie di cambiamenti e modifiche delle normali funzioni e situazioni dell'organismo. Ciò lo si deve, ovviamente, al processo di gestazione, che, per 40 settimane (280 giorni), altera l'assetto ormonale, la collocazione e la dimensione degli organi, la struttura osteo-articolare (del bacino), influisce sull'umore e sul comportamento, aumenta i fabbisogni nutrizionali e incrementa il peso dell'organismo ecc. Oltre alla gioia dell'attesa, però, il cosiddetto stato "interessante" può comportare anche diversi piccoli disagi. Uno tra i più diffusi è discomfort digestivo, alla predisposizione al bruciore di stomaco e/o al reflusso gastroesofageo. Nulla di grave, ovviamente, ma è doveroso tentare di assicurare il maggior benessere possibile alla donna che, per nove mesi, dovrà portare in grembo l'amoroso fardello. Dal lato opposto, sappiamo tutti che l'uso di farmaci, in gestazione, è molto limitato. Ecco perché in questo articolo offriremo alcuni consigli nutrizionali e rimedi naturali per alleviare il reflusso e il bruciore di stomaco in gravidanza. Shutterstock

Cattiva digestione, reflusso gastroesofageo e bruciore di stomaco in gravidanza: perché? Cercheremo di essere brevi: Ciò che maggiormente influisce sulla tendenza alla cattiva digestione, al bruciore di stomaco e al reflusso gastroesofageo in gravidanza è l'aumento di un ormone steroideo - necessario alle modifiche fisiologiche della gestante - chiamato progesterone. È da notare che queste manifestazioni, che caratterizzano tutta la durata del periodo, aumentano in termini di frequenza e intensità con l'avanzare delle settimane. Questo ha la particolare mansione di ridurre la capacità di contenimento degli sfinteri, tra i quali troviamo anche quello gastro-esofageo inferiore (cardias, sfintere cardiale, valvola cardiale). La funzione del LES è di modulare il passaggio del cibo e dell'acqua dall'esofago allo stomaco, aprendosi quando il materiale "scende", ma rimanendo chiuso durante il resto del tempo. Se il cardias perde di tonicità, il contenuto gastrico tende a "risalire" nell'esofago. Tale attitudine è, in una certa misura, perfettamente normale, non provoca sintomi. Se in eccesso, invece, diventa sintomatico, e provoca sensazione di cattiva digestione (dispepsia), bruciore retrosternale (pirosi), rigurgito e alito cattivo. Nel complesso, questa situazione rallenta il processo digestivo, aumentando la permanenza del cibo nello stomaco e, di conseguenza, instaurando un pH molto basso e molto a lungo. Sono questi i casi in cui il bruciore di stomaco è propriamente detto; talvolta, invece, non si assiste a una vera e propria iper-acidità, e il bruciore è principalmente collocato in sede retrosternale – invece tipico del reflusso. Non solo. La crescita del frutto del concepimento "occupa spazio" all'interno del grembo materno, spingendo contro gli organi. Creando pressione contro il tubo digerente, può creare vari piccoli disagi, enfatizzando i sintomi di cui sopra, ma inducendo anche stitichezza. Passiamo finalmente ai preziosi consigli per diminuire la cattiva digestione, il reflusso gastroesofageo e il bruciore di stomaco in gravidanza.