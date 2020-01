Consigli per un'alimentazione sana, corretta ed equilibrata

Evita le diete temporanee in grado di farti perdere molti chili in poco tempo nonché le diete "bizzarre" o "alla moda (Fad Diets)": sono sacrifici dannosi e inutili. Adotta gradualmente ma permanentemente un' educazione alimentare corretta divenendo così fautore consapevole del suo benessere . Se non sei sicuro del percorso intrapreso e vuoi fugare ogni dubbio, consulta uno specialista di dietetica e nutrizione.

Per perdere peso , evita di fare diete drastiche o digiuni : potresti innescare un pericoloso rallentamento metabolico o ipometabolismo. Ricorda che il corpo umano è una macchina che risparmia energia e la disperde con difficoltà. Dimagrire è quindi un evento non fisiologico. Bisogna dimagrire mangiando e mantenendo alta la richiesta energetica! Il calo fisiologico deve essere lento e progressivo e di circa 1% del peso di partenza a settimana senza disidratarti e senza perdere la preziosa massa magra / muscolare .

Il discorso vale anche durante gravidanza e allattamento : la nutrizione materna assume un ruolo determinante sia per la mamma sia per il piccolo, la cui salute si basa sulla corretta alimentazione della madre.

Mangia quanto più possibile cibi naturali (senza etichetta , freschi) ovvero con meno trasformazioni tecnologiche possibile: evita i cibi in scatola, i cibi con conservanti , i fritti . Privilegia piatti cucinati in modo semplice (vapore, cartoccio o piastra).

Evita di consumare frutta fermentativa (come mela , pera , prugne , albicocche , fichi ) e dolci a fine pasto perché possono provocare gonfiore di stomaco : mangiali preferibilmente a colazione o come spuntino di pomeriggio. Limita la frutta a 450-500 grammi al giorno (2-3 frutti di media grandezza), poiché va ricordato che il fruttosio contenuto è uno zucchero . Se si percepisce gonfiore è bene consumare la frutta acida, come gli agrumi , kiwi , frutti rossi ( lampone , mirtilli ), ananas , facendo sempre attenzione alla quantità.

Mangia 2 uova una volta alla settimana , meglio se prese dal bravo contadino. Cucinale alla coque o in camicia per approfittare al meglio delle loro grandi qualità nutritive.

Modera il consumo di frutta secca al massimo 30 grammi al giorno di noci o mandorle sono utilissime alla salute per la loro ricchezza in sali minerali, acidi grassi essenziali vitamine e proteine ma hanno tante calorie .

Limita il consumo di formaggi e latticini a massimo 2-3 pasti settimanali. Prediligi i formaggi freschi e attenzione alle porzioni con quelli stagionati (hanno meno acqua e a parità di peso sono molto più calorici). Evita i formaggi contenenti sali fondenti (presenti solitamente in formaggini e formaggi cremosi) e la "falsa mozzarella " per la pizza . Bere il latte con lattosio (solo se ben tollerato), il latte delattosato o ad alta digeribilità contiene comunque molti nutrienti, ma attenzione al grasso: prediligere quello parzialmente o totalmente scremato.

Limita a massimo 4 pasti a settimana il consumo di carne e suoi derivati di qualunque tipo e contemporaneamente aumenta il consumo di legumi. Evita gli insaccati di provenienza ignota e, in particolare, i würstel e la carne in scatola conservata a temperatura ambiente. Preferisci i prosciutti (crudo, cotto e speck eliminando sempre il grasso visibile) o la bresaola e consuma la carne cotta "al sangue ", scegliendo tagli magri ed eliminando sempre il grasso visibile e parti annerite dalla cottura .

Nutriti a colazione come un principe (pasto non abbondante in quantità ma ricco di nutrienti ed energia), a pranzo come un borghese (pasto più abbondante e sempre bilanciato), a cena come un mendicante (pasto a base principalmente di verdure con cereali integrali e legumi in modo da risultare a bassa densità energetica).

Mastica sempre a lungo : la fase digestiva che avviene in bocca è di importanza fondamentale. Bevi lentamente e, durante i pasti, in quantità moderata, uno o due bicchieri di acqua sono sufficienti al pasto, il resto durante la giornata modulando i volumi in base alla temperatura esterna e all'attività fisica svolta.

Mangia sempre in un clima il più possibile sereno e rilassato , seduto a tavola e sempre apparecchiando; non trascurare mai questo aspetto. Durante il pasto mantieni il focus sull'atto del mangiare senza distrazioni con dispositivi elettronici (TV, PC, videogiochi, Tablet o smartphone).

