Come si fa il calcolo dei macronutrienti?

Il dubbio insidia soprattutto chi vorrebbe affidarsi a percentuali o coefficienti ben precisi ed uguali per tutti, una condizione che, ovviamente, non è assolutamente applicabile. Vediamo quali fattori possono incidere considerevolmente sulla stima.

Per questo, una "precisa" ripartizione sembra, ancora oggi, non del tutto chiara e tutt'altro che univoca.

Attenzione! Un sistema non preclude necessariamente l'altro. Infatti, pur adottando il primo, molti professionisti scelgono di fare eccezione per le proteine, il quale fabbisogno dipende molto dal peso e dalla massa muscolare .

Per ottenere le giuste quantità di macronutrienti energetici basta stimare la relativa "fetta calorica percentuale" e dividerla per il coefficiente calorico.

Attenzione! In merito alle proteine c'è da fare una piccola precisazione. Esse sono composte da amminoacidi, una parte dei quali è essenziale – ovvero, non è sintetizzabile autonomamente dall'organismo umano. Ciò significa che anche il tipo di proteina , o meglio il suo valore biologico ( VB – quantità e rapporto di amminoacidi essenziali ), incide e non di poco sul monte proteico necessario. Per questo, si raccomanda di introdurre almeno 1/3 delle proteine da cibi di origine animale, che hanno un VB più simile ai fabbisogni umani rispetto alle vegetali.

Le proteine ( P ) sono il macronutriente più "spinoso", soprattutto per sportivi e bodybuilder. Fondamentali perché sorgente di amminoacidi essenziali ( AAE ), se inferiori al 10% delle calorie possono risultare insufficienti a mantenere un buono stato di salute anche nel sedentario. Il limite superiore è invece meno chiaro, poiché si teme che il loro eccesso possa risultare nocivo per le persone "deboli" a livello renale ed epatico . Alcuni dati suggeriscono un tetto del 35% , sempre nei sedentari.

I lipidi ( L ), intesi come acidi grassi dei trigliceridi , hanno un'importanza quantitativa più variabile. Ai soggetti in accrescimento si sconsiglia di scendere sotto il 30%, poiché alla porzione lipidica si accompagnano anche i grassi essenziali ( AGE ) e le vitamine liposolubili . Per gli adulti, il 25-30% è sufficiente; ciò non significa tuttavia che non si possa arrivare fino al 35 o addirittura al 40% - purché le calorie totali rimangano invariate. Percentuali più basse, anche del 15-20%, sono comunque piuttosto frequenti, ma non sempre ben tollerate (perché dipendono dal monte calorico).

I glucidi vengono ulteriormente suddivisi in complessi e solubili (o semplici). In merito a questi ultimi, si consiglia di non oltrepassare la percentuale del 10-12%. Tale accortezza vale, tuttavia, soprattutto per chi consuma zucchero da tavola o alimenti con esso dolcificati (o con miele o con fruttosio ), come dolciumi, snack , bevande e succhi di frutta ecc.

Coefficiente da moltiplicare al peso

Con questo metodo si segue una logica opposta, ma in un certo senso speculare.

Utilizzando dei coefficienti specifici per CHO, P e L da moltiplicare per il peso reale del soggetto, o per quello teorico fisiologico – o, in alternativa, alla sola massa magra – si otterrà anzitutto la quantità degli stessi; in un secondo momento poi, moltiplicando i grammi per il potere calorico, anche il fabbisogno calorico totale.

Si tratta di un sistema più semplice da un lato, perché non richiede la stima del fabbisogno calorico a monte, ma anche più complicato dall'altro, perché i coefficienti cambiano in base all'obbiettivo della dieta.

Coefficiente proteico

Partiamo dal coefficiente proteico.

A questo corrisponde un limite minimo di 0,75 g / kg di peso reale, arrotondato a 0,8 g / kg, che preserverebbe un soggetto sedentario e in dieta normocalorica dalla deplezione di massa magra.

Per la stessa persona, il limite superiore corrisponde a 1,6 g / kg, anche se non ci sono dati che supportino eventuali complicazioni dell'eccesso di proteine.

Questo valore cambia moltissimo in base alla fonte bibliografica. In effetti, per una persona in normopeso risulterebbe piuttosto lontano dal 35% di cui abbiamo parlato sopra; all'opposto, per un obeso sarebbe addirittura superiore.

Per questo certi usano un altro coefficiente, da moltiplicare invece alla sola massa magra. Questo però, implica una più difficile valutazione anamnestica e si richiedono obbligatoriamente plicometria o impedenzometria.

Per gli sportivi di endurance , possono essere sufficienti 1,2-1,4 g / kg.

, possono essere sufficienti g / kg. Per gli sportivi di forza e per i culturisti, si può arrivare fino a 2,4 g / kg.

Nota: la dieta ipocalorica impone sempre di aumentare la quota proteica, a prescindere dall'attività fisica.

Coefficiente lipidico

Il coefficiente lipidico è compreso tra 0,5 e 1,5 g / kg. Questo range, in verità piuttosto ampio, dovrebbe assicurare di introdurre tutti gli acidi grassi essenziali e le vitamine liposolubili.

In particolare per quel che riguarda gli sportivi, tutto ciò che va oltre questa funzione è potenzialmente in eccesso, anche se nel contesto di una dieta normo-calorica. Questo perché la frazione grassa in esubero porterebbe con sé un gran numero di calorie, togliendo spazio ai carboidrati – necessari a supportare la prestazione sportiva.

Più è elevato il peso del soggetto sul quale stiamo lavorando, minore dovrà essere il coefficiente dei lipidi. Per un adulto in normopeso, 0,75 g / kg è un buon compromesso.

Coefficiente glucidico

Il coefficiente glucidico è ovviamente il più elevato. Per un soggetto medio e in normopeso, lo potremmo inquadrare tra i 2,0 e i 2,5 g / kg.

Si tratta d'altro canto di un elemento davvero essenziale. Questo perché, senza conoscere il fabbisogno energetico della persona analizzata ed avendo già stabilito proteine e lipidi, sono proprio i carboidrati a "fare la differenza calorica".

Tra 2,0 e 2,5 pertanto, quale scegliere? Difficile rispondere. Dipende molto da quanti lipidi e proteine abbiamo scelto di assegnare, dal livello di attività fisica globale, dall'attitudine personale a certi alimenti e alla praticabilità delle porzioni alimentari.

Non conoscere il fabbisogno calorico empirico rimane comunque il punto debole di questo sistema, ragione per la quale in parecchi optano per i cosiddetti metodi ibridi – vedi sotto.

Esempio di ripartizione a coefficiente

Abbiamo detto che è essenziale conoscere il peso reale del soggetto. Sarebbe ovviamente un limite non tenere conto della composizione corporea dello stesso, con il rischio di sovrastimare il fabbisogno energetico. Proprio per questo, come detto sopra, i coefficienti vengono proposti in un range.

Per contro, la valutazione della sola massa magra o addirittura della massa muscolare hanno un indice di errore molto elevato, che vanificherebbero il tentativo di migliorare l'accuratezza finale.

Ipotizziamo di dover comporre la dieta di un soggetto più o meno in normopeso e sedentario, di 70 kg di peso.

g P = 1,2 * 70 = 84,0 g;

g L = 1,0 * 70 = 70,0 g;

g CHO = 2,3 * 70 = 161,0 g.

Potremmo dunque cercare di capire, con un controllo crociato, se i calcoli sono idonei trasformando le grammature in energia e facendo la somma:

kcal P = 84 * 4 = 336,0 kcal;

kcal L = 70,0 * 9 = 630,0 kcal;

kcal CHO = 161,0 g * 3,75 kcal = 630,8 kcal.

kcal TOT = 336,0 + 630,0 + 630,8 = 1596,8 kcal

Attenzione! 1600 kcal, per un soggetto di 70 kg, non sono molte! Ciò dipende molto dall'attività quotidiana ma, in linea di massima, con questo sistema è pressocché impossibile azzeccare il dispendio energetico corretto.

Anche per questa ragione si consiglia di sfruttare un metodo così detto ibrido.