Come deve essere l'alimentazione di un anziano?

La stima del fabbisogno proteico giornaliero può essere fatta in percentuale sul monte energetico o – per le persone non in sottopeso o in sovrappeso – moltiplicando un coefficiente proteico (espresso in grammi) al peso corporeo (espresso in chili ).

In linea generale, è sufficiente che vengano introdotte a livelli di 30 g/die , oppure in misura di 12,6-16,7 g/1000 kcal . Quote inferiori potrebbero essere consigliate in caso di diverticolite , colon irritabile , malassorbimento cronico ecc.

Fabbisogno di vitamine e minerali nell'anziano

Fabbisogno di vitamine

Le vitamine si suddividono in:

Tutte essenziali per la vita, hanno tuttavia razioni raccomandate molto diverse, così come differenti sono le relative sorgenti dietetiche e le mansioni fisiologiche che svolgono all'interno dell'organismo (antiossidante, precursore, coenzimatica ecc.).

Di seguito un breve riassunto sui fabbisogni medi (AR) legati ad alcune vitamine. Ricordiamo che l'età avanzata si correla a un maggior rischio di osteoporosi, ragione per la quale si raccomandano maggiori livelli di vitamina D.

LARN PER LE VITAMINE: FABBISOGNO MEDIO (AR)

Maschi Femmine Età 60-74 anni ≥75 anni 60-74 anni ≥75 anni Vit. C (mg) 75 75 60 60 Tiamina

(mg) 1,0 1,0 0,9 0,9 Riboflavina

(mg) 1,3 1,3 1,1 1,1 Niacina (mg) 14 14 14 14 Vit. B6 (mg) 1,4 1,4 1,3 1,3 Folati (μg) 320 320 320 320 Vit.B 12

(μg) 2,0 2,0 2,0 2,0 Vit. A (μg) 500 500 400 400 Vit. D (μg) 10 10 10 10

Per le fasce d'età si fa riferimento all'età anagrafica; ad esempio per 4-6 anni s'intende il periodo fra il compimento del quarto e del settimo anno di vita. L'intervallo 6-12 mesi corrisponde al secondo semestre di vita.

Per nessuna vitamina sono disponibili gli AR relativi ai lattanti.

Per l'acido pantotenico, la biotina, la vit.E e la vit. K l'evidenza scientifica non consente di definire l'AR per nessuno dei gruppi di interesse.

La niacina è espressa come niacina equivalenti (NE) in quanto comprende anche la niacina di origine endogena sintetizzata a partire dal triptofano (60 mg di triptofano = 1 mg di NE).

Per i folati i livelli di assunzione di riferimento per le donne in età fertile (che programmano o non escludono una gravidanza) e in gravidanza non includono supplementazioni indicate per la prevenzione dei difetti del tubo neurale.

La vit. A è espressa in μg di retinolo equivalenti (1 RE = 1 μg di retinolo = 6 μg di beta-carotene = 12 μg di altri carotenoidi provitaminici).

La vit. D è espressa come colecalciferolo (1 μg di colecalciferolo = 40 IU vit. D). L'AR considera sia gli apporti alimentari sia la sintesi endogena nella cute.

Nell'anziano i minerali hanno un'importanza sovrapponibile a quella che esercitano nell'organismo adulto più giovane, svolgendo mansioni biologiche di controllo, regolazione e struttura.

Da riferire che le donne in menopausa, non più interessate dalle perdite mestruali, richiedono meno ferro rispetto che in età fertile.

Viceversa si ritiene che, al fine di prevenire l'osteoporosi, possa essere d'aiuto incrementare l'apporto di calcio - oltre alla vitamina D.

Di seguito un breve riassunto sui fabbisogni medi (AR) legati ad alcuni minerali.

MINERALI: FABBISOGNO MEDIO (AR)

Maschi Femmine Età 60-74 anni ≥75 anni 60-74 anni ≥75 anni Calcio (mg) 1000 1000 1000 1000 Forsforo (mg) 580 580 580 580 Magnesio (mg) 170 170 170 170 Ferro (mg) 7 7 6 6 Zinco (mg) 10 10 8 8 Rame (mg) 0,7 0,7 0,7 0,7 Selenio (μg) 45 45 45 45