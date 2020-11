Cappuccio e Brioche: Troppi Grassi e Calorie

Voglia di Brioches ? Farle in casa risparmiando qualche caloria non è poi così difficile, basta seguire passo passo la nostra personal cooker, Alice, mentre dà vita a soffici e gustosi cornetti nella clinica gastronomica ufficiale di MypersonaltrainerTv. In alternativa potete provare la vairante leggera delle brioches con farina integrale .

Non ce ne vogliano i gentili lettori più golosi e abitudinari ma, in una dieta equilibrata , l'abitudine di consumare quotidianamente un dessert ricco di grassi e calorie non è la scelta più corretta – mattina, pomeriggio o sera che sia.

Il contenuto di vitamine e minerali delle brioche è modesto ; lo stesso dicasi per le fibre alimentari e altri fattori nutrizionali utili come gli antiossidanti polifenolici.

Una brioche "media" apporta circa 420 kcal per 100 g di prodotto e pesa mediamente dai 35 ai 45 g . Entrambi questi valori cambiano notevolmente in base alla farcitura; se assente, a base di marmellata (e del tipo), di crema pasticcera o diplomatica, di crema spalmabile alle nocciole , di crema al pistacchio ecc. può modificare considerevolmente il profilo chimico dell' alimento .

Cappuccio e Brioche VS Colazione Anglosassone

La colazione anglosassone è migliore di cappuccino e brioche?

In linea di massima, la colazione anglosassone non è migliore di quella italiana; anche se ovviamente dipende da "cosa si intende" per colazione anglosassone.

Uova e bacon – o anche solo prosciutto – solitamente accompagnati da pancake o pane in cassetta e caffè americano o spremuta d'arancia, non dovrebbero caratterizzare l'inizio di ogni giornata della nostra vita.

Questo perché grassi e colesterolo sono davvero in eccesso; addirittura più che in cappuccino e brioche. Certo, per abitudine, in questi paesi la colazione ha un'importanza sovrapponibile a quella del nostro pranzo; per questo non si incastra con il nostro approccio dietetico globale.

Diverso sarebbe prendendo in oggetto un porridge; il famosissimo "pappone" inglese ha sicuramente un profilo nutrizionale migliore, ma sono pochissimi gli italiani che riescono a trangugiarlo (come dargli torto).

C'è da dire che cappuccino e brioche non devono essere equivocati come sinonimo di "colazione all'italiana". È vero che nel Bel Paese si predilige l'assunzione di cibi dolci al mattino, ma questi erano tradizionalmente costituiti da latte e pane raffermo del giorno precedente con un cucchiaino di zucchero e caffè espresso.

Oggi è invece aumentato il consumo di cereali per la prima colazione, un alimento piuttosto "interessante" – soprattutto integrali, senza zuccheri e rinforzati in vitamine e minerali – biscotti secchi (o frollini) e pane o fette biscottate e marmellata o miele o creme spalmabili.

Biscotti e creme spalmabili andrebbero limitati sensibilmente nella routine, come suggerito per la brioche. Diverso è se consideriamo del pane "vero", con crosta (non in cassetta o bauletto) ed integrale; arricchito da poca marmellata a ridotto tenore di zuccheri aggiunti e saltuariamente miele, può caratterizzare facilmente una dieta equilibrata. Attenzione invece alle fette biscottate e ai suoi "grassi nascosti".