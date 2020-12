Cobalto: Cos’è, a Cosa Serve e Dove Trovarlo

Funzioni e Ruolo Biologico A cosa serve il cobalto? Il cobalto è essenziale per il metabolismo di tutti gli animali. È un costituente chiave della cobalamina, nota anche come vitamina B12, che rappresenta il principale "serbatoio biologico" di cobalto (elemento ultratrace). Cosa significa ultratrace? Che normalmente è contenuto in misura inferiore al microgrammo per grammo (μg/g), ovvero meno dello 0,0001% in peso, ma che svolge un ruolo significativo nel suo metabolismo. Lo stomaco (non l'intestino) dei ruminanti è colonizzato da batteri in grado di convertire i sali di cobalto in vitamina B12 . Questo processo può essere eseguito solo da microorganismi del Regno biologico Bacteria e Archaea. Poiché i mammiferi erbivori non possono attingere ad alcun'altra fonte di vitamina B12 (abbondante invece nella carne), la presenza, seppur minima, di cobalto nel suolo migliora notevolmente la salute degli animali al pascolo – e, ovviamente, assicura una giusta concentrazione di cobalamina nelle carni. Pertanto, in allevamento si raccomanda che i ruminanti ne consumino mediamente 0,20 mg / kg / die. Per trattenere il cobalto, le proteine ​​a base di cobalamina (come gli enzimi) sfruttano un composto ad anello chiamato corrina. Il coenzima B12 presenta un legame reattivo tra carbonio e cobalto che partecipa alle reazioni. Nell'uomo, la vit B12 mostra due tipi di leganti alchilici: metile e adenosile: Il MeB12 promuove i trasferimenti dei gruppi metil (-CH3);

La versione adenosilica della B12 invece, catalizza i riarrangiamenti nei quali l'atomo di idrogeno viene trasferito direttamente tra due atomi adiacenti, con scambio concomitante del secondo sostituente – "X" che può essere un atomo di carbonio con sostituenti, l'atomo di ossigeno di un alcool, o un'ammina. L'enzima Metilmalonil Coenzima A Mutasi (MUT) converte il Metilmalonil Coenzima A (MMl-CoA) in Succinil-Coenziama A (Su-CoA) questo passaggio è molto importante nell'estrazione di energia dalle proteine ​​e dai grassi. Nonostante siano meno comuni rispetto a mote altre metalloproteine ​​(dello zinco, del ferro ecc.), si conoscono altre cobaltoproteine che non sfruttano la vit. B12 per legare il cobalto. Tra queste ​​ricordiamo l'enzima metionina aminopeptidasi 2 – presente in vari mammiferi ed anche nell'uomo – e il nitrile idratasi – presente nei batteri, per il metabolismo dei nitrili. Per approfondire: Molibdeno: Cos'è, a Cosa Serve e Dove Trovarlo

Fabbisogno Quanto cobalto in una dieta equilibrata? Non esistono raccomandazioni precise che riguardino: obiettivo nutrizionale per la prevenzione, fabbisogno medio, assunzione adeguata e livello massimo tollerabile di assunzione. L'eccesso di cobalto può avvenire assumendo troppa vitamina B12 con integratori o farmaci. Il minerale, sotto forma di inquinante, può invece determinare spiccata tossicità. La carenza umana è sostanzialmente legata ad un deficit di cobalamina. Diverso è invece, come vedremo, per gli animali erbivori. Per approfondire: Rame

Carenza Carenza di cobalto negli animali allevati All'inizio del XX secolo, durante lo sviluppo dell'agricoltura sull'altopiano vulcanico del Nord neozelandese, il bestiame allevato soffriva di quella che si definiva "bush sickness". Si è poi scoperto che i terreni vulcanici sono poveri di sali di cobalto, essenziali per la flora batterica gastrica dei ruminanti e senza dei quali non viene sintetizzata vitamina B12. Negli anni '30 si identificò un'altra patologia delle pecore provocata dalla carenza di cobalto e rame, detta " coast disease", ma questa nel deserto del Ninety Mile, sito nel sud-est dell'Australia Meridionale. La carenza di cobalto nel bestiame venne risolta con lo sviluppo di "cobalt bullets", densi granuli di ossido di cobalto mescolati ad argilla e somministrati per via orale agli animali. Carenza nell’uomo Nell'essere umano non si conosce una forma di carenza di cobalto dissociata rispetto al deficit di vitamina B12. Questo perché, ribadiamo, è principalmente all'interno di questa molecola che lo introduciamo con la dieta. Per approfondire: Cloro

Tossicità Troppo cobalto nella dieta fa male? Non si possiedono dati sufficienti a stabilire l'eventuale tossicità del cobalto naturalmente presente nelle proteine alimentari. Secondo alcuni, sarebbe improbabile che dosi ≤ 1,4 mg / die di questo oligoelemento micronutriente possano arrecare danni da tossicità all'organismo. Si consideri poi che, attualmente, il cobalto non viene utilizzato – in forma isolata – all'interno della formulazione degli integratori alimentari. Tossicità del cobalto inquinante Il valore LD50 (dose letale mediana) per i sali di cobalto solubili è compreso tra 150 e 500 mg / kg. Negli Stati Uniti, l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ha designato un limite di esposizione ammissibile (PEL) al cobalto sul posto di lavoro come "time-weighted average" (media ponderata nel tempo – TWA) di 0,1 mg / m3. Il "National Institute for Occupational Safety and Health" (NIOSH) ha fissato un "recommended exposure limit" (limite di esposizione consigliato – REL) di 0,05 mg / m3 – trattasi comunque di una TWA. Il "immediately dangerous to life and health" (valore immediatamente pericoloso per la vita e la salute - IDLH) è 20 mg / m3.

Ecologia Marina Ruolo del cobalto nell’ecosistema oceanico Il cobalto è un metallo coinvolto, seppur in tracce, nella fotosintesi e nella fissazione dell'azoto nella maggior parte dei bacini oceanici. Trattasi di un micronutriente limitante per fitoplancton e cianobatteri. La cobalamina, come sappiamo, può essere sintetizzata solo dai batteri (nell'ambiente marino, soprattutto cianobatteri) e archèobatteri; pertanto nelle acque oceaniche superficiali le concentrazioni di cobalto libero sono comunque basse. Come la columbite e il ferro, anche il cobalto ha un profilo ibrido di assorbimento biologico da parte del fitoplancton, che avviene tramite la fotosintesi nell'oceano superficiale e per mezzo del cosiddetto "scavenging" nella fascia profonda – sebbene la maggior parte di quest'ultimo sia limitata da ligandi complessi di natura organica. Nell'oceano, gran parte della CO2 viene metabolizzata dai microorganismi ossidanti e la rimanente è "riciclata" assieme alla materia organica in decomposizione – che affonda dalla fascia superiore a quella inferiore. La fonte oceanica di cobalto è principalmente quella delle acque dolci fluviali e idrotermali. L'attività umana contribuisce solo marginalmente, ma le poche zone colpite dal suo eccesso sono proprio le fasce costiere nelle quali fluiscono i corsi d'acqua inquinati. Il cobalto disciolto viene comunque monitorato nelle zone oceaniche dove la percentuale di ossigeno è bassa; si ipotizza che i due elementi siano vincolati da una proporzione inversa (come avviene nella Oxygen Minimum Zone - OMZ). Ad alte concentrazioni poi, il cobalto è considerato tossico anche negli ambienti marini. Il livello normale nelle acque popolate da diatomee come il plancton corrisponde a 18 μg / L. È in prossimità delle zone costiere ricche di metalli in tracce che si trovano i pesci a contenuto superiore di cobalto e selenio. Sebbene gli scienziati siano consapevoli della potenziale tossicità del cobalto, questo sembra suscitare meno preoccupazioni rispetto al mercurio e al piombo presenti nei sistemi idrici contaminati.