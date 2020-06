La cianocobalamina ha un gruppo ciano (cianuro) legato al cobalto. La fermentazione batterica crea AdoB12 e MeB12, che vengono convertiti in cianocobalamina mediante l'aggiunta di cianuro di potassio in presenza di nitrito di sodio e calore . Una volta consumata, la cianocobalamina viene convertita in AdoB12 e MeB12 biologicamente attivi.

Le fonti naturali vegetali di vitamina B12 includono alimenti fermentati come tempeh e derivati dalle alghe come nori e laver . Altri tipi di alghe come la porphyra yezoensis contengono la stessa quantità di cobalamina del fegato.

La vitamina B12 è prodotta in natura solo da alcuni batteri e archaea . Ne viene prodotta in piccole quantità dalla flora intestinale umana ma, essendo prodotta nel colon – a valle dell' intestino tenue , dove si verifica l'assorbimento della maggior parte dei nutrienti – l'essere umano non può comunque assorbirla efficacemente .

Fabbisogno

Quanta cobalamina assumere?

L'estimated average requirement (EAR) per la vitamina B12 per donne e uomini dai 14 anni in su è di 2,0 μg / die; la recommended dietary allowance (RDA) è di 2,4 μg / die. Per la gravidanza equivale a 2,6 μg / die e per l'allattamento è pari a 2,8 μg / die. Per i bambini fino a 12 mesi l'adequate intake (AI) è di 0,4-0,5 μg / die. Per i bambini di età compresa tra 1 e 13 anni, la RDA aumenta con l'età da 0,9 a 1,8 μg / die. Poiché dal 10 al 30 % delle persone anziane potrebbe non essere in grado di assorbire efficacemente la vitamina B12 presente in natura negli alimenti, è consigliabile che coloro che hanno più di 50 anni soddisfino la propria RDA principalmente consumando cibi arricchiti con vitamina B12 o un integratore. Per quanto riguarda la sicurezza, non è stata stabilita una tolerable upper intake levels (noti come UL).

La European Food Safety Authority (EFSA) usa la population reference intake (PRI) anziché RDA e stabilisce che donne e uomini di età > 18 anni la AI corrisponde a 4,0 μg / die; per la gravidanza è di 4,5 μg / die, per l'allattamento 5,0 μg / die; per i bambini di età compresa tra 1 e 17 anni, le IA aumentano con l'età da 1,5 a 3,5 μg / die.

