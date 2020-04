Guarda il video Guarda il video su youtube

Grassi e Calorie Nonostante questo alimento sia ricco di sostanze importanti per la nostra salute, è comunque buona regola non lasciarsi prendere da un eccessivo entusiasmo nei suoi confronti.

I flavonoidi, infatti, non “cancellano” le calorie dei grassi, che nel cioccolato la fanno da padrone. Grassi del cioccolato Nonostante tutto, i trigliceridi contenuti nel cioccolato fondente di BUONA qualità non sono poi così malvagi. Essi, infatti, contengono approssimativamente: 33% di acido oleico: lo stesso presente nell'olio di oliva, con proprietà ipocolesterolemizzanti

33% di acido stearico: con effetto neutro sui livelli plasmatici di colesterolo

33% di palmitico: acido grasso saturo dalle proprietà ipercolesterolemizzanti. Si potrebbe dire che gli effetti metabolici dell'acido oleico, palmitico e stearico tendono ad annullarsi vicendevolmente, avendo un impatto teoricamente neutro sulla colesterolemia. Calorie del cioccolato Una tavoletta da 100 grammi di cioccolato fornisce poco meno di 500 kcal, coprendo in un sol boccone da 1/4 ad 1/6 del fabbisogno calorico quotidiano (a seconda dell'età, del sesso, della stazza fisica e del grado di attività sportiva).

Sono dunque le calorie il vero problema del cioccolato; queste, sono infatti direttamente correlate all'andamento del peso e, tante più se ne introducono, tanto minore risulta l'aspettativa di vita a causa dell'obesità e delle patologie metaboliche correlate.

Per chiarire, un eccesso cronico di energia alimentare si associa all'insorgenza di sovrappeso più o meno grave (BMI >25), che a sua volta è implicato nell'insorgenza di: Ipercolesterolemia

Ipertensione

Iperglicemia e diabete mellito tipo 2

Ipertrigliceridemia

In caso di predisposizione genetica, iperuricemia e gotta

Infiammazione sistemica, con aumento del rischio di aterosclerosi, coagulopatie, infarto e ictus

Patologie autoimmuni, come la psoriasi

Disordini gastro-intestinali

Steatosi grassa epatica

Litiasi biliare

Patologie articolari ecc. Il cioccolato al latte e quello bianco, oltre a essere più poveri di flavonoidi, hanno anche un potere energetico superiore del 10-15% e contengono piccole quantità (15-35 mg) di colesterolo, che è invece assente nel fondente.

Consumo Ideale Quale cioccolato scegliere? E' buona regola scegliere un cioccolato dal contenuto in cacao maggiore possibile.

D'altro canto non tutti apprezzano il gusto amaro del fondente; a scopo educativo, si consiglia di iniziare con alimenti contenenti percentuali di cacao pari o superiori al 65%, aumentando poi gradualmente tale valore per dare tempo al palato di abituarsi. “Istruendolo” in questo senso, cosa assolutamente fattibile con un po' di pazienza, diminuirà anche l'attrazione nei confronti dei dolciumi e degli alimenti particolarmente dolci, con ulteriori ripercussioni benefiche sulla salute.

Evitare i prodotti contenenti caramello o altri ripieni particolari, perché più dolci, più calorici e più poveri di flavonoidi. Analogo discorso per il cioccolato da spalmare. Quanto cioccolato mangiare? Dunque, cioccolato sì, ma con moderazione. Più libertà, come sempre, agli sportivi e a chi conduce una vita attiva, ma anche in questo caso non sono giustificati gli eccessi.

I LARN - Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (IV revisione) - consigliano una porzione media di 30 g; attenzione però! Si tratta di una quantità stabilita nel rispetto di una frequenza al consumo sporadica o “una tantum”. Volendo consumare il cioccolato fondente tutti i giorni ci si potrebbe accontentare di una quantità compresa tra i 5 e i 15 g.