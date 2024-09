Quali cibi fanno aumentare le difese immunitarie?

Quali cibi fanno bene al sistema immunitario?

Probiotici

I probiotici (fattori nutrizionali) sono microorganismi batterici affini alle colonie del microbiota intestinale.

La simbiosi tra flora fisiologica e organismo umano prevede che essi possano sopravvivere e moltiplicarsi all'interno del lume, metabolizzando vari elementi residui nelle feci (soprattutto fibre e carboidrati, cosiddetti prebiotici), producendo molecole per noi utili come le vitamine e i nutrienti specifici per gli enterociti (cellule della mucosa colica) – tipo acidi grassi a catena corta (acetico, propionico, butirrico).

Non tutti sanno che la salute intestinale è fortemente correlata all'integrità del sistema immunitario; quindi, prima di ogni altra cosa, la dieta deve assicurare il buon equilibrio del tubo digerente terminale.

I probiotici vengono assunti (a stomaco vuoto) con appositi prodotti, integratori o farmaci, poiché se introdotti con gli alimenti (yogurt, latticello, kefir, crauti, cetriolini, soia fermentata ecc) possono venire decimati dai succhi gastrici digestivi – stimolati dalla componente proteica nei cibi.

Fibre e altri prebiotici

Come anticipato, i prebiotici sono fattori nutrizionali necessari al nutrimento della flora batterica intestinale.

Tra questi riconosciamo soprattutto i carboidrati non disponibili, ovvero quegli idrati di carbonio complessi che – diversamente dai glucidi disponibili apportatori di 3,75 kcal / g – non possono essere digeriti e fornire energia. Parte di questi rientra nelle cosiddette fibre alimentari.

Rientrano nella categoria dei prebiotici anche i residui indigesti (amido) o comunque non assorbiti dei glicidi normalmente disponibili – che possono rimanere, ad esempio, dopo un pasto più abbondante del solito.

I prebiotici, avendo la funzione di alimentare la crescita dei batteri buoni, che come abbiamo detto sono indispensabili per la salute della mucosa intestinale, incidono anche sulla condizione del sistema immunitario.

Non di meno, anche non metabolizzate dal microbiota, le fibre alimentari solubili esercitano un impatto positivo e indipendente sulla salute del colon. Gelificando con l'acqua idratano le feci e consentono un transito peristaltico regolare; prevengono e curano la stipsi, ma soprattutto puliscono l'intestino dalle scorie – prevenendo, in una certa misura, la cancerogenesi.

Vitamina C

Anche detta acido ascorbico, la vitamina C è senz'altro il nutriente di maggior interesse per il sistema immunitario; questo sia per la sua influenza diretta, sia per la sua capacità antiossidante. Non bisogna però lasciarsi abbindolare dalle informazioni che, soprattutto nei periodi caldi, interessano gran parte dei sistemi di divulgazione. Mega-dosi di acido ascorbico non potenziano maggiormente il sistema immunitario; o meglio, non ci sono studi che supportano indiscutibilmente questa tesi. È quindi caldamente consigliato limitarsi a raggiungere la dose raccomandata mediante la dieta e, eventualmente, integratori multivitaminici. 4-5 porzioni di verdura e frutta – meglio crude e fresche – sono più che sufficienti.

Tra i prodotti maggiormente ricchi di vitamina C ricordiamo: peperoni, peperoncino, arancia, limone, kiwi, uva, rucola, prezzemolo, cavolfiore, broccoli, fragole, radicchio ecc.

Nota: la vitamina C è termolabile e sensibile all'ossidazione, ragion per cui le cotture prolungate e l'esposizione all'aria ne pregiudicano il contenuto.

Vitamina D

La vitamina D è oggi considerata un nutriente vitaminico alla stregua di un vero e proprio ormone. La sua forma attiva è direttamente implicata nel metabolismo osseo e per questo si tende a prenderla in causa più che altro nella prevenzione all'osteoporosi. D'altro canto, ha un ruolo determinante anche per la funzione immunitaria.

Essendo estremamente rara negli alimenti, l'organismo tende ad auto-produrla nella pelle usando il colesterolo e sotto l'effetto dei raggi UV solari. Ovviamente, alle nostre latitudini non è possibile sfruttare appieno questo metodo di sintesi, ma parte di quella prodotta nel periodo estivo viene immagazzinata nel fegato.

La primavera è tuttavia la stagione più precaria, nella quale tali scorte (usate nei mesi bui e freddi) iniziano a scarseggiare. Per evitare di rimanere sprovvisti, essendo impossibilitati ad uscire di casa spesso – come nei periodi di quarantena o malattia – si può dare maggior importanza alle scelte alimentari privilegiandone le fonti nutrizionali quali: pesce, tuorlo d'uovo, fegato (frattaglia) e alcuni funghi.

Minerali specifici

Parliamo di nutrienti quali: Zinco, Ferro, Rame e Selenio.

Il ferro è più spesso oggetto di curiosità per il suo ruolo anti-anemico. D'altro canto, senza di esso è impensabile mantenere in equilibrio il sistema di difese immunitarie. Si trova sia negli alimenti animali che in quelli vegetali, ma le sue forme maggiormente biodisponibili sono nei primi detti. Frattaglie, tuorlo d'uovo, carne e prodotti della pesca ne sono ricchi. Si consiglia di assumerli con alimenti ricchi di vitamina C – vedi sopra – che ne aumentano l'assorbimento.

Zinco e selenio esercitano uno spiccato ruolo antiossidante e, assieme al rame, partecipano alla complessa funzione di omeostasi delle difese naturali. Lo zinco è abbondante in alcuni prodotti della pesca, come i molluschi e i crostacei, ma anche nei semi oleosi, nelle leguminose e nei cereali integrali, cibi peraltro ricchi anche di selenio.

Vitamine B

Sarebbe inutile e fuorviante menzionarle una per una. Ci limiteremo a dire che tali nutrienti idrosolubili ed essenziali, contenuti ampiamente sia nei cibi di origine animale che vegetale, fungono sostanzialmente da precursori enzimatici e fattori coenzimatici. Necessari al metabolismo di qualunque tessuto dell'organismo – per la produzione energetica ma non solo – senza di essi le cellule immunitarie non potrebbero assolutamente funzionare.