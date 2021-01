Quercitina: in quali cibi si trova

Ci sono molti integratori di quercetina, ma il miglior piano di attacco per aumentarne l'assunzione è includere una varietà di cibi ricchi di questo elemento, come capperi , cipolle rosse, cavoli e pomodori biologici, nel proprio schema alimentare. Prima di assumere un integratore di quercetina, è consigliabile un consulto medico.

Quanti grammi di questo flavonoide andrebbero assunti quotidianamente? In media, le persone assumono dai 5 ai 40 milligrammi di quercetina al giorno consumando determinati alimenti. Mangiando molta frutta e verdura , però, l'apporto giornaliero potrebbe incrementare sino a 200-500 milligrammi. Non esiste un numero definito e acclarato per la quantità di quercetina da assumere ogni giorno, ma la maggior parte dei nutrizionisti consiglia dosaggi compresi tra 500 e 1.000 milligrammi al giorno , il medesimo dosaggio menzionato anche da molti studi condotti sui benefici della quercetina.

I benefici per la salute

Come tutti i flavonoidi, anche la quercetina agisce come antiossidante per l'organismo e contrasta i radicali liberi. Aiuta anche a spegnere l'infiammazione, che causa danni ossidativi, e può contribuire a proteggere da tutta una serie di problemi di salute, tra cui cancro, malattie cardiache e morbo di Alzheimer, solo per citarne alcuni.

La ricerca scientifica ha anche collegato l'assunzione di quercetina al sollievo dalle allergie e a un supporto immunitario piuttosto efficace: tutto merito della sua azione simile a quella di un prebiotico e dellla sua opera di nutrimento dei batteri buoni dell'intestino. Aumenta anche gli effetti della vitamina C , aiutando sinergicamente a prevenire l'eccessiva attivazione dei mastociti, che secernono istamina quando il corpo è infiammato. Questo composto della famiglia dei flavonoidi è in grado oltretutto di trasportare lo zinco, antivirale naturale, nelle cellule, dove può aiutare a mitigare la replicazione virale.