Cereali VS Pseudocereali

Quali sono i cereali?

I cereali di più largo consumo (in Italia) sono il frumento (anche il kamut), il mais, l'orzo, il riso, il farro (anche la spelta) e la segale, mentre avena, sorgo e miglio vengono utilizzati prevalentemente nell'alimentazione del bestiame.

Nota: il consumo di questi ultimi, anche detti "cereali poveri", sta aumentando progressivamente perché considerati (più o meno correttamente) di valore nutrizionale superiore.

Alle nostre latitudini il cereale più diffuso è il frumento, seguito da mais, orzo e riso (più diffuso nei climi caldo-umidi del Sud-est asiatico).

Cereali “rari”

Sono i cereali meno utilizzati o impiegati nelle colture di popolazioni isolate o minori; anch'essi, come i cereali dedicati all'alimentazione del bestiame, stanno acquisendo maggiore importanza a livello mondiale. Due esempi indicativi sono il teff e il riso selvaggio.

Pseudocereali

Solitamente, si fa rientrare nella categoria dei cerali anche il grano saraceno, che tuttavia non è un vero e proprio cereale, in quanto estraneo alla famiglia delle Graminacee e appartenente a quella delle Poligonacee; è quindi più corretto chiamarlo pseudocereale, dal momento che - al pari dei cerali "veri" - se ne utilizza comunque il chicco per ottenere degli sfarinati.

Al gruppo degli pseudo cereali appartengono anche altre piante, come l'amaranto, la quinoa, la canapa, la chia ecc.

Anche negli pseudocereali, la parte della pianta utilizzata a scopo alimentare è il frutto secco, che però, a differenza della cariosside delle Graminacee, è tipicamente indeiscente (cioè non si sbuccia, in quanto i tegumenti sono ben adesi al chicco).

Nota: quest'ultima affermazione è valida per molti pseudocereali ma non per tutti.

A prescindere dalle caratteristiche botaniche, in ambito nutrizionale, tutte le granaglie differenti dai cereali, dai legumi o dagli acheni oleosi vengono inserite in questo gruppo; il risultato è una grande disuguaglianza fisica, chimica e nutrizionale, che non permette di stabilire delle caratteristiche comuni a tutti i prodotti.

Tutti gli pseudocereali sono senza glutine.