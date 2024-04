Caviale: cos'è e proprietà nutrizionali

Perché è così pregiato?

In genere la qualità del caviale è tanto maggiore quanto più le uova sono chiare. In base a questo criterio, viene classificato in una scala di prestigio che comprende tre livelli. Il primo, chiamato 0, viene generalmente attribuito alle uova dal colore più scuro, le sigle 00 e 000 vengono invece assegnate, rispettivamente, ai caviali di tonalità media e chiara.

Oltre al colore è importante valutare altre caratteristiche come uniformità per dimensione e consistenza delle uova, profumo, percentuale in sale ecc.

La migliore qualità spetta al cosiddetto "royal caviar", una varietà di Osetra che vanta caratteristiche organolettiche particolarmente apprezzate.

Un buon caviale non deve avere un odore di pesce o sapore piccante, allo stesso tempo le uova devono essere ben definite, uniformi per dimensioni e non pressate. Al momento dell'acquisto è bene scegliere prodotti commercializzati in vasetto, in modo da verificare direttamente la qualità del caviale. E' inoltre importante accertarsi che il tappo e la confezione siano privi di rigonfiamenti.

Prima di essere commercializzato il caviale russo viene sottoposto ad un processo di pastorizzazione che ne altera lievemente le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche. Il caviale iraniano non necessita invece di tale trattamento e, grazie al suo particolare processo di lavorazione, mantiene intatta la sua croccantezza.

Persia e Russia sono tra i principali produttori di Caviale al mondo e devono tale primato al Mar Caspio, le cui acque sono popolate da numerosi storioni. Questo pesce vive normalmente nelle acque costiere marine ma in primavera risale i fiumi per riprodursi, dando luogo, verso sera, a spettacolari balzi fuori dall'acqua. Un tempo lo storione era comune anche nell'Adriatico e nel fiume Po, oggi la sua presenza allo stato brado è occasionale.

Nel nostro Paese esistono allevamenti dove gli storioni vengono allevati in cattività. Il caviale Calvisius, prodotto a Calvisano (BR) con le uova di questi pesci, sta riscuotendo un buon successo in campo internazionale; ma non è certo l'unico prodotto degno di nota.

Tradizionalmente, il caviale prevedeva l'uccisione della femmina gravida. Oggi, invece, le metodologie più sostenibili riescono a preservare queste creature e, per questo, nel mondo del caviale sta assumendo un'importanza cruciale anche l'aspetto etico del prelievo.