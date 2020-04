Generalità

Cosa sono le carrube?

Le carrube sono i frutti dell'albero Ceratonia siliqua, comunemente chiamato carrubo.

Questi frutti sono a tutti gli effetti dei legumi, dato che il carrubo viene fatto rientrare nella famiglia delle leguminose (Fabaceae).

Anche i frutti del carrubo sono quindi organizzati in baccelli indeiscenti, lunghi circa 15 cm e contenenti semi durissimi, rotondi e appaiatiti.

Le carrube trovano applicazione in alimentazione, sia umana che animale, ma soprattutto nell'industria alimentare come additivo.

La polpa cruda delle carrube ha un sapore dolciastro, simile al cacao.

Curiosità: lo sapevi che i semi del carrubo vengono anche chiamati carati? Questo appellativo gli è stato attribuito per via della loro sorprendente uniformità in peso; ognuno di loro pesa esattamente 1/5 di grammo e nell'antichità venivano utilizzati per pesare preziosi e oggetti di valore. La stessa parola “carato” proviene dal nome greco della carruba (vedi il capitolo: Etimologie del termine carruba).

Cenni botanici

Il carrubo è un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Fabaceae (la stessa dei piselli, delle fave, dei favioli ecc.) e al Genere Ceratonia(nomenclatura binomiale Ceratonia siliqua).

Anche noto come albero-locusta, il carrubo non dev'essere confuso con la Parkia biglobosa o “African locust bean”.

Nonostante le origini geografiche della pianta siano incerte, è ipotizzabile che, ancor prima della sua coltivazione, occupasse già gran parte del territorio europeo, africano e asiatico. Alcuni sostengono che il carrubo sia nato in prossimità del Mar Mediterraneo, quindi in Europa Meridionale, in Africa Settentrionale, sulle grandi isole, a Levante e Medio Oriente, in Asia Occidentale, ma anche nell'arcipelago delle Canarie e in Macaronesia.

Coltivazione

Il carrubo viene coltivato soprattutto in Spagna, Portogallo, Africa settentrionale e in alcuni Paesi del Medio Oriente. In Italia piantagioni di carrubi impreziosiscono l'ambiente dei territori costieri della Liguria e di un po' tutto il Centro sud.

Etimologia del termine carruba

Le carrube sono anche note come pane di S. Giovanni o fagioli di locusta.

L'etimologia del nome “carrube” (o anche “carube”) ha origini arabe e nasce dal sostantivo “kharrūb”, poi adattato in ebraico, successivamente in greco, latino, francese ecc.

E' curioso apprendere che, grazie alla caratteristica uniformità dei suoi semi, dal nome greco delle carrube (kerátion) derivò il sostantivo “carato” (unità di misura per la massa di materiali preziosi).