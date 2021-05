Carnitina: Quando Usarla?

In natura è possibile trovarla in due stereoisomeri , rispettivamente: D-carnitina [S - (+) -] ed L-carnitina [R - (-) -].

A Cosa Serve

Quale ruolo occupa la carnitina nell’organismo?

La carnitina partecipa al meccanismo di produzione energetica, assolvendo il ruolo di trasportatore degli acidi grassi (FA) a catena lunga fin dentro ai mitocondri; qui vengono poi usati per generare calorie grazie alla β-ossidazione.

Partecipa anche alla rimozione dei prodotti metabolici cellulari, dall'interno verso l'esterno.

Dati i suoi importantissimi ruoli metabolico cellulari, la carnitina è maggiormente concentrata in tessuti come il muscolo scheletrico e il muscolo cardiaco, che possono ovviamente metabolizzare gli acidi grassi.

Carnitina e fertilità

Il contenuto di carnitina nel liquido seminale è direttamente correlato al numero di spermatozoi e alla loro motilità.

Carnitina e malattie

L'uso di carnitina è stato studiato in varie condizioni cardio-metaboliche, ma è ancora in fase di ricerca preliminare per il suo potenziale coadiuvante nel trattamento delle malattie cardiache, nel diabete mellito tipo 2 ed altri. Al momento non è emerso alcun effetto sulla lipemia e sulla prevenzione della mortalità associata a malattie cardiovascolari.

Una meta-analisi ha evidenziato che il supplemento di L-carnitina potrebbe migliorare la funzione del cuore nelle persone con insufficienza cardiaca, ma la ricerca è insufficiente a determinare una possibile efficacia nel ridurre il rischio o nel trattamento.

Una ricerca clinica ha analizzato l'efficacia dell'uso di L-carnitina nel miglioramento dei parametri alterati dal diabete mellito tipo 2.

L'uso di carnitina non ha alcun effetto sulla maggior parte dei parametri legati alla malattia renale in stadio terminale, ma consente di ripristinare i giusti livelli della stessa.