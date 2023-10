Carne: classificazione, aspetti nutrizionali e igienici

In realtà, esistono molti altri sistemi di classificare la carne, ma questi sono, per così dire, i principali.

E infatti... quando ci si reca in macelleria per acquistare un taglio d'oltreoceano, è importante scegliere la bottega giusta. A prescindere dalla qualità della materia prima, bisogna appurare che l'operatore conosca questi tagli, anche se sono diversi dal tradizionale modo di lavorare la carcassa di noi italiani. Con l'avvento del BBQ americano, ad oggi, i macellai "skillati" in tal senso sono sempre di più.

Sul piano puramente professionale, le carni si possono differenziare in base al taglio . Non ci dilungheremo su questo aspetto estremamente tecnico poiché, in ogni "tradizione" locale, gli animali vengono sezionati diversamente. Negli USA, in Regno Unito e in Australia, soprattutto manzo e maiale , vengono tagliati in modo anche sensibilmente diverso rispetto al nostro paese.

Valori più elevati possono indicare una iperidratazione ed essere indice di trattamenti fraudolenti per aumentare il peso della carne, come: immersione in acqua, iniezione di liquidi nella massa muscolare , somministrazione in vivo di estrogeni .

Il contenuto in acqua , a sua volta, si divide rispetto al totale come segue:

Ciò che avviene nelle ore e nei giorni successivi può essere diviso in tre fasi, che avvengono in tutti i tipi di animale, compresi i pesci . La durata di ciascuna fase varia comunque in funzione della taglia (molto più breve negli animali più piccoli) e della composizione dei tessuti:

Il muscolo, subito dopo la morte dell'animale, è difficilmente masticabile per via della sua estrema durezza .

Se invece la carne viene dimenticata a temperature superiori ai 20 °C , come succede quando lasciamo a lungo la spesa in macchina sotto il sole, in particolare se ben chiusa ermeticamente, si sviluppa una flora patogena con batteri appartenenti soprattutto al genere clostridium .

Le macchie scure che osserviamo nella carne dimenticata in frigorifero sono in parte dovute all'ossidazione, ma in parte allo sviluppo di una flora batterica indesiderata di superficie. In genere, questa non è di natura particolarmente pericolosa, ma ne è comunque sconsigliato il consumo.

Come appena detto, quando la carne macellata rimane esposta all'aria per periodi prolungati l'ossiemoglobina si ossida a metaemoglobina ; l'atomo di ferro passa dalla forma Fe2+ a quella Fe3 + e la carne assume il tipico colore bruno .

Come conservare la carne?

Il metodo migliore per la conservazione della carne è la tecnica del freddo; intorno ai 0°C, se mantenuta in celle a temperature controllate, si può conservare per circa un mese (attenzione, questo non è valido per il frigorifero di casa, che innanzitutto è mediamente tarato a temperature superiori (intorno ai +4°C) ed in secondo luogo viene aperto e chiuso in continuazione provocando sbalzi termici anche sensibili; per questo motivo nel frigorifero di casa la carne si conserva soltanto per due o tre giorni).

Il congelamento con metodi rapidi ed ultra rapida sfrutta diverse tecnologie in relazione alla dimensione della carne da congelare. La fettina può per esempio essere congelata con dei sistemi a piastre o con getti di aria fredda; se dobbiamo invece congelare un pollo intero è preferibile la sua immissione in liquidi refrigerati, come l'azoto liquido o la CO2.

Possiamo prolungare la normale durata della carne anche abbinando il congelamento ad un confezionamento in atmosfera modificata (con concentrazioni di CO2 superiori al 25%).

Altre tecniche di conservazione, come affumicamento, la salagione e l'essiccamento, si utilizzano soltanto in ambiente domestico o in campo industriale per impartire determinate caratteristiche organolettiche alla carne. Queste non proteggono al 100% dalla contaminazione e non proteggono dalle parassitosi.

Un'altra tipica tecnica di conservazione è l'inscatolamento: in questo caso la carne bollita viene confezionata a caldo insieme alla sua gelatina (data dal collagene); successivamente le scatole vengono sterilizzate per appertizzazione (120 °C per 40 min).

Particolari tipi di carne come prosciutto, salsiccia e lingua non tollerano alte temperature e vengono semplicemente pastorizzate.