Carne Sintetica: Cos’è e Perché Sceglierla

Anzitutto perché hanno un profilo nutrizionale piuttosto diverso e, in secondo luogo, perchè la carne in vitro non "dovrebbe" soddisfare i principi del veganesimo.

Semplicemente perché, in Italia, carne sintetica (o finta carne) è un altro modo di chiamare i surrogati proteici vegetali. Non bisogna però cadere nell'errore di usare i due nomi come sinonimi.

A livello internazionale, la terminologia più utilizzata per indicare la carne sintetica è clean meat (diffusa dal periodo 2016-2019). Il termine fu coniato dal Good Food Institute (GFI), che ne giustificò la scelta come segue:

In inglese invece, la carne sintetica è anche detta: cultured meat, healthy meat, slaughter-free meat, in vitro meat, vat-grown, lab-grown meat, cell-based meat, clean meat, cultivated meat e synthetic meat.

In italiano, vengono utilizzati come sinonimi di carne sintetica anche: carne coltivata , carne pulita , carne in vitro e carne artificiale – quest'ultimo usato spesso in modo dispregiativo .

La carne sintetica è un alimento proteico ricavato per agricoltura cito/istologica in vitro di cellule /tessuto animale .

In questi casi, le proteine devono essere fermentate in modo simile alla produzione di proteine ricombinanti, di alcol e di molti prodotti a base vegetale come tofu , tempeh e crauti .

I filamenti di cellule muscolari possono essere stampati in una struttura somigliante ad un prodotto di carne che può quindi essere ulteriormente lavorato per la maturazione cellulare.

Un altro modo per strutturare il tessuto muscolare è la produzione additiva . Questa tecnica è già stata perfezionata per la produzione di oggetti in plastica, nylon, metallo, vetro e altri materiali sintetici.

Per ottenere carne sintetica strutturata, le cellule devono essere seminate in impalcature o scaffolds .

Una volta stabilite le linee cellulari, per poter proliferare , esse vengono immerse in un mezzo di coltura formulato con carboidrati , grassi , proteine e minerali necessari allo sviluppo. Una volta cresciuta, ogni cellula si dividerà aumentando la popolazione in modo esponenziale.

Tuttavia, è probabile che la presenza naturale di tali caratteristiche differisca tra le specie cellulari e l'origine. Quindi, per soddisfare le esigenze di una linea cellulare specifica, le fasi della coltivazione in vitro andrebbero adattate .

Sintetica VS Convenzionale

Differenze tra la carne sintetica e la carne convenzionale: vantaggi e svantaggi

Salute: vantaggi e svantaggi della carne sintetica

La produzione su larga scala di carne sintetica può richiedere l'uso di ormoni della crescita per la produzione di carne; questa tuttavia non è una regola, ma desta comunque alcune preoccupazioni- anche se in alcune zone del mondo gli stessi ormoni sono usati nell'allevamento tradizionale.

I ricercatori hanno inoltre suggerito la possibilità di aggiungere acidi grassi omega-3 in fase di sintesi, come grosso vantaggio per la salute del consumatore – svolgendo parte del ruolo nutrizionale dei prodotti della pesca.

Questo può essere fatto anche sugli animali allevati, modificandone la dieta; il processo è tuttavia molto meno efficiente, senza considerare che molte delle preparazioni che si fanno con la carne "normale" non potrebbero più essere compiute – si pensi alle carni conservate.

La carne sintetica è inoltre molto meno esposta alla contaminazione da parassiti, infezioni virali e batteriche, micosi e probabilmente allo sviluppo di prioni.

In virtù dell'ambiente rigorosamente controllato, la produzione di carne coltivata è stata paragonata all'agricoltura verticale, riducendo l'impiego di sostanze chimiche di vario genere (farmaci veterinari, fitofarmaci per i foraggi ecc.).

Artificialità: vantaggi e svantaggi della carne sintetica

Sebbene la carne sintetica sia vera carne, composta da autentiche cellule muscolari animali, grasso e cellule di supporto, nonché vasi sanguigni, alcuni consumatori trovano ripugnante – o comunque non condividono – il processo di produzione ad alta tecnologia.

Per questo, la carne coltivata è stata anche definita "falsa" - "frankenmeat". D'altra parte, la carne pulita può essere prodotta anche senza ormoni artificiali e vari medicinali; non dimentichiamo che molti prodotti allevati sono OGM, sia di terra che di mare – non che ciò costituisca un problema, ma l'opinione del consumatore "scettico" dovrebbe tener conto anche di questo.

Sulla parvenza di "artificialità", gioca un ruolo molto importante la diversità nell'aspetto, gusto, odore e consistenza della sintetica rispetto alla tradizionale.

La mancanza di ossa, se da un lato va a vantaggio della percentuale edibile, dall'altro costituisce un limite per certe applicazioni culinarie. Ciò non è sempre vero; ricette come le ali di pollo fritte o le cosce arrosto risulterebbero invece molto più appetibili.

Ecologia: vantaggi e svantaggi della carne sintetica

Sono alte le preoccupazioni da parte delle Nazioni Unite in merito alla produzione tradizionale di carne destinata alla popolazione mondiale, che come sappiamo è mediamente in crescita.

L'allevamento è una delle principali cause di inquinamento atmosferico / idrico e del riscaldamento globale ["How Eating Less Meat Could Help Protect the Planet From Climate Change". Time. Retrieved 5 December 2019].

L'industria non sarà probabilmente in grado di soddisfare la domanda crescente di carne, spingendo verso lo sviluppo di carne sintetica come alternativa, che rappresenta un'alternativa ecosostenibile in toto.

La ricerca suggerisce che l'impatto ambientale della carne coltivata sarebbe significativamente inferiore a quello della carne bovina normalmente macellata; lo stesso paragone andrebbe tuttavia fatto anche sulle carni aviarie e cunicole. Non di meno, sull'allevamento degli invertebrati, che per contro non riscuote successo tra gli occidentali.

Per ogni ettaro di terreno utilizzato in agricoltura verticale e / o nella produzione di carne coltivata, corrispondono 10-20 ettari in agricoltura convenzionale.

Nota: gli allevamenti verticali possano anche sfruttare il metano prodotto dagli animali per generare una piccola parte del proprio fabbisogno elettrico - i rifiuti organici del bestiame sono composti per il 65% da metano.

Uno studio condotto da ricercatori di Oxford e dell'Università di Amsterdam ha concluso che la carne coltivata è "potenzialmente ... molto più efficiente e rispettosa dell'ambiente", generando solo il 4% di emissioni di gas serra, riducendo il fabbisogno energetico fino al 45% e richiedendo solo il 2% della superficie.

Nell'analisi di Tuomisto condotta presso l'Università di Helsinki, la produzione convenzionale di 1000 kg di carne dovrebbe richiedere "26-33 GJ di energia, 367-521 m³ di acqua, 190-230 m² di terreno, emettendo 1900-2240 kg di CO2-eq Emissioni di GHG ". D'altra parte, produrre la stessa quantità di carne in vitro comporta "un consumo energetico inferiore del 7-45% ... emissioni di gas serra inferiori del 78-96%, uso del suolo inferiore del 99% e consumo idrico inferiore dell'82-96%".

Uno studio ha dimostrato che l'agricoltura convenzionale uccide dieci animali selvatici per ettaro ogni anno [S.L. Davis (2001). "The least harm principle suggests that humans should eat beef, lamb, dairy, not a vegan diet". Proceedings of the Third Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics. pp. 449–450.]; sappiamo invece che la produzione verticale non ha le stesse conseguenze.

Ruolo della modificazione genetica: vantaggi e svantaggi

Le tecniche di ingegneria genetica, come l'inserzione, la delezione, il silenziamento, l'attivazione o la mutazione di un gene, non sono necessarie per produrre carne coltivata.

Il sistema sfrutta i processi biologici che normalmente avvengono all'interno di un animale.

Poiché la carne coltivata viene prodotta in un ambiente artificiale controllato, sembra concettualmente molto più simile alle colture idroponiche che agli allevamenti di OGM.

Sono in corso ulteriori ricerche e, sebbene la produzione di carne coltivata non richieda tecniche di ingegneria genetica, tra i ricercatori se ne discute per migliorare la qualità e la sostenibilità prodotto finito.

Uno dei miglioramenti ottenibili per mezzo della modificazione genetica, come abbiamo già detto, è la fortificazione la carne coltivata con sostanze nutritive utili come gli acidi grassi benefici (omega 3) – nonostante possa essere ottenuto anche in altri modi.

La modificazione genetica può svolgere un ruolo nella proliferazione delle cellule muscolari. L'introduzione di fattori regolatori miogenici, fattori di crescita o altri prodotti genici nelle cellule muscolari può aumentare la produzione rispetto alla capacità del tessuto convenzionale.

Per evitare l'uso di prodotti di origine animale, è stato proposto l'uso di alghe fotosintetiche e cianobatteri come terreni di coltura al posto del siero fetale bovino o equino. Alcuni ricercatori suggeriscono che la capacità delle alghe e dei cianobatteri di produrre ingredienti per i terreni di coltura possa essere migliorata con determinate tecnologie, senza escludere l'ingegneria genetica.

Aspetti etici

Il bioeticista australiano Julian Savulescu ha dichiarato: "La carne artificiale evita la crudeltà verso gli animali, è migliore per l'ambiente, potrebbe essere più sicura ed efficiente, e anche più sana. Abbiamo l'obbligo morale di sostenere questo tipo di ricerca."

I gruppi a tutela degli animali sono generalmente favorevoli alla produzione di carne coltivata perché priva di sistema nervoso, di coscienza e di dolore.

Le reazioni dei vegetariani alla carne coltivata possono variare. Alcuni ritengono che non sia idonea ai loro principi, poiché nasce dal siero fetale. Dallo stesso punto di vista poi, la carne in sé e per sé non sarebbe di fatto necessaria.

Non esiste ancora una linea gold-standard per la produzione di carne sintetica, così come un criterio di valutazione qualitativa.

La necessità di tecniche altamente sofisticate rende più difficile per alcune comunità produrre cibo autonomamente, aumentando una certa dipendenza dalle società alimentari più importanti.

Considerazioni religiose

Le autorità ebraiche non approvano la carne sintetica, definendola non kosher. Tuttavia, molti rabbini concordano sul fatto che se le cellule originali venissero prelevate da un animale kosher (specie approvata e macella secondo i criteri religiosi), la carne derivante potrebbe godere di un riconoscimento legittimo.

L'istituto islamico di Orange County, in California, ha risposto al quesito sul consumo di carne sintetica affermando: "Non sembra esserci alcuna obiezione al consumo di questo tipo di carne coltivata". Escludendo le cellule derivate da maiali, cani e altri animali haram (non halal), questo tipo di carne potrebbe venire considerata alla stregua di cibi semi-lavorati come lo yogurt.

In India si esclude il consumo di bistecche e hamburger, quindi anche di carne sintetica.

Considerazioni economiche

Al momento si stima che la carne coltivata sia significativamente più costosa della carne convenzionale; il fattore di costo principale sarebbe il terreno di coltura, dovuto all'utilizzo di siero animale o alla produzione di proteine ​​alternative.

Il primo hamburger coltivato nel 2013 costò circa 330.000 dollari americani. Tuttavia si stima che, in base al livello contemporaneo (circa 500 $ / kg per il pollo), in soli dieci anni i progressi tecnologici consentirebbero alla carne sintetica di essere molto competitiva rispetto a quella bovina.