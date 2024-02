Soffrono di tali problematiche soprattutto i popoli colpiti da situazioni economiche disagevoli ; ciò detto, esistono anche piccoli gruppi di popolazione occidentale che lamentano apporti proteici sub-ottimali , come gli anziani e, in alcuni casi, i vegani .

Il riso è il cereale più coltivato al Mondo e costituisce l'alimento base per molti popoli. Ha, tuttavia, un grosso difetto: contiene proteine a valore biologico incompleto . Cioè, non apporta tutti gli amminoacidi essenziali (EAA) nelle giuste proporzioni e quantità.

Di cosa si tratta?

Da circa un decennio, la carne coltivata in laboratorio (carne sintetica) è ormai all'orizzonte dello scenario innovativo nutrizionale ed ecologico, ma ci sono ancora molti ostacoli da superare.

Sebbene genetisti e bioingegneri siano già in grado di far crescere individualmente le cellule muscolari e adipose, creare vere e proprie bistecche, o anche semplici fibre muscolari, è più difficile di quanto sembri.

E' a questo scopo che nasce il riso a base di carne o grasso di manzo.

I ricercatori hanno risolto questo problema utilizzando il cereale come struttura di base, correggendolo con colla di pesce ed enzimi per far crescere separatamente il tessuto adiposo e/o le cellule muscolari, formando così dei "chicchi di riso marmorizzati".

Per chi stia già "storcendo il naso" al pensiero di mangiare un cibo così "innaturale", consigliamo di leggere attentamente quanto riporteremo sotto.

In natura, le proteine sono tutte composte dagli stessi amminoacidi; in questo senso, hanno tutte gli stessi ingredienti. Ovvero, non ci sono reali differenze tra proteine vegetali e animali, se non nella quantità e proporzione degli amminoacidi che le compongono.

In tal senso, potremmo dire che "le proteine sono tutte uguali"; anche se questa semplificazione non tiene conto del valore biologico e della biodisponibilità (maggiore in quelle animali, che vengono assorbite più efficacemente). Per questo, il fabbisogno proteico potrebbe essere soddisfatto (più o meno facilmente) anche in un vegano, a patto che assuma alimenti in grado di compensarsi reciprocamente.

Le proteine del riso alla carne sono geneticamente identiche per il 18,54% a quelle del tessuto bovino originario, con una quantità totale superiore del'8%; l'apporto di grassi, nel riso arricchito di grasso di manzo, è aumentato fino al 7%.