Carico glicemico: cosa è e quanto è importante

In questo articolo parleremo del carico glicemico (CG), un parametro di "valutazione nutrizionale" dei pasti e della dieta complessiva. Il carico glicemico è concepito per misurare il "quantitativo" di carboidrati presenti negli alimenti, poiché direttamente correlabile all'innalzamento delle calorie, della glicemia e dell'insulinemia. Infatti, il carico glicemico, associato alle relative calorie, è un aspetto più importante rispetto all'ingiustificabilmente temuto indice glicemico, soprattutto nei soggetti insulino-resistenti e obesi. Iniziamo cercando di capire meglio perché il carico glicemico è più rilevante rispetto all'indice glicemico nella valutazione della qualità nutrizionale di un pasto o della dieta complessiva. Shutterstock

Quanto è realmente importante? Carico glicemico e metabolismo del glucosio

, il diabete mellito tipo 2 e, quindi, l'iperglicemia cronica; tutte le complicazioni annesse: l'ipertrigliceridemia, l'emoglobina glicata, il peggioramento della colesterolemia, l'aumento del rischio cardiovascolare, la nefropatia diabetica, la neuro-patia diabetica, la retinopatia diabetica ecc. Carico glicemico e dimagrimento E' meno utile - o meglio, non riveste un ruolo centrale - nel dimagrimento in caso di sovrappeso. Questo perché, rimanendo in equilibrio nutrizionale, la riduzione stessa delle calorie implica sempre una moderazione del carico glicemico complessivo . Come abbiamo detto, il carico glicemico consiste nella relazione tra l'indice e la quantità di CHO presenti in un alimento/pasto/dieta. Pertanto, riducendo l'energia complessiva in maniera più o meno proporzionale, si ottiene una moderazione della quantità di glucidi e quindi un abbassamento del carico. Carico glicemico per lo sportivo e il bodybuilder Il carico glicemico è un parametro importante da considerare anche nella dieta dello sportivo, ma in maniera opposta ai casi precedenti. Mentre la dieto-terapia è più spesso incentrata sulla moderazione di questo parametro, la dieta dello sportivo ne richiede spesso l'aumento. L'atleta di resistenza che volesse recuperare più in fretta dopo un workout dovrebbe cercare di aumentare il carico glicemico rispetto alla norma, e di farlo il "prima possibile" - sfruttando la finestra anabolica. Discorso analogo per il bodybuilder o dello sportivo di forza pura (ad es. powerlifting) che intendesse stimolare l'ipertrofia dopo un allenamento specifico. Ricordiamo che l'insulina, in presenza di una buona sensibilità muscolare, è un ormone anticatabolico e anabolico dotato di una spiccata funzione compartimentale. Carico glicemico nell'iperinsulinismo non patologico Esiste poi una casistica abbastanza rara, ma non per questo trascurabile, che è quella dell'iperinsulinismo non patologico. In questi casi, le persone che ne soffrono lamentano moltissimo il fenomeno dell'ipoglicemia riflessa. Il quadro indicativo è quello della tipica sensazione di malessere generalizzato (debolezza, astenia, malorie ecc.) che si presenta dopo aver consumato alimenti/pasti ad alto indice glicemico (ad es. gallette) con un basso carico glicemico (15-30 g). In queste circostanze, un carico glicemico adeguato/maggiore può compensare la scelta - comunque poco idonea- di un indice glicemico eccessivo. Ciò detto, ad esempio in caso di dieta ipocalorica - tali soggetti hanno spesso una più o meno rilevante resistenza al dimagrimento - questo significherebbe vanificare il tentativo di calo ponderale. Possiamo quindi agire riducendo l'indice glicemico, aumentando il carico glicemico di un pasto ma riducendone un altro, ad esempio sostituendo del pane bianco con più calorie in frutta; oppure riducendo l'indice glicemico, mantenedo costante il carico glicemcio e inserendo piccole concentrazioni di proteine.