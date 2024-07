Carboidrati nella dieta: quali scegliere e evitare per dimagrire

In questo breve articolo parleremo della relazione tra carboidrati nella dieta e composizione corporea, cercando di comprendere se scegliere "l'alimento giusto" possa fare realmente ottimizzare il dimagrimento o, viceversa, se "quello sbagliato" predisponga all'accumulo di massa grassa. Shutterstock

Quanti carboidrati nella dieta? In una dieta "più o meno bilanciata", i carbo totali dovrebbero occupare pressappoco la metà delle chilocalorie totali (45-65%) – i grassi e le proteine forniscono il resto dell'energia. Il solo SNC ne richiede pressappoco 120 g/die, che equivale a circa la metà dell'intake giornaliero per un soggetto di corporatura e livello di attività fisica "medi". 180 g/die (2,6 g/kg di normopeso corporeo) è considerato il minimo sindacale per mantenere l'omeostasi nel lungo termine in un soggetto medio e sedentario. L'attività motoria intensa, la dieta ipocalorica, la carenza di grassi e la carenza di proteine, com'è deducibile, aumentano esponenzialmente (direttamente o indirettamente) l'importanza e l'utilizzo di glucosio da parte dell'organismo. 210-220 g sono un apporto normale per soggetti "medi che si muovono" (3,0-3,2 g/kg di peso corporeo). Una persona sana che segue una dieta lowcarb, tagliando completamente i carboidrati, non muore, ma non è nemmeno nel pieno delle sue forze e potenzialità - potrebbe andare incontro ad effetti indesiderati, ma ciò dipende da molte variabili.

Impatto metabolico dei carboidrati In passato si reputava che i carboidrati avessero un impatto metabolico differente in base alla loro natura chimica (semplici, complessi). Oggi sappiamo che questo parametro è "quasi trascurabile". I carboidrati semplici, che le linee guida suggeriscono di mantenere al 10-12%, se presenti a livelli superiori ma nel contesto di una ripartizione globalmente adeguata e di una dieta normocalorica, anche in quantità superiori, non costituiscono un reale problema sul piano metabolico di una persona sana ed insulino-sensibile – ma possono causare problemi di carie dentaria. Si è poi passati a considerare l'indice e il carico glicemico (CG) e insulinico dei singoli alimenti e, in seguito, dei pasti interi. Ma ancora una volta i risultati hanno dimostrato che i fattori davvero importanti sono lo stato di salute, il bilancio calorico e la sensibilità insulinica – non l'indice o il carico glicemico-insulinico. Ma allora: perché esistono così tanti regimi dimagranti basati sulla scelta specifica dei carboidrati? E perché molti sostengono che funzionino bene?