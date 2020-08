Caraffe Filtranti Migliori: come funzionano e quali scegliere

Caraffe Filtranti Mai sentito parlare di caraffe filtranti? Sicuramente vi sarà capitato di vederle nei negozi di casalinghi. Si tratta di caraffe per l'acqua, che si distinguono dalle classiche per un filtro a forma di imbuto. Inserendo l'acqua del rubinetto al loro interno, il filtro trattiene sporco, batteri, sostanze chimiche, rende l'acqua più pulita e bevibile. Si tratta di prodotti non elettrici, semplicissimi da utilizzare e dal costo più che contenuto (costano poco più di una caraffa normale). C'è chi le ama e chi invece non crede nella loro utilità. In questa guida cerchiamo di fare chiarezza sulle caraffe filtranti, andando anche a conoscere alcuni dei migliori modelli da acquistare online.