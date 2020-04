L' olio essenziale di cannella si ottiene dalle foglie e dai rami giovani, mediante il metodo della distillazione in corrente di vapore . Si presenta come un liquido giallo scuro, con aroma gradevole e profumo speziato.

In generale, tanto più sottile è la corteccia e tanto più pregiata è la droga ; inoltre, la forma in bastoncini - da sbriciolare al momento dell'uso - è da preferire alla cannella in polvere, che in questa forma può essere più facilmente sofisticata e tende a perdere molte delle sue caratteristiche originarie.

La cannella cinese (Cinnamomum cassia o Cinnamomum Aromaticum) si caratterizza per un colore rosso vivo, con aroma e sapori meno delicati; viene prodotta in Cina, Bangladesh, India e Vietnam, è costituita da cannelli più corti e spessi, e si colloca a un gradino di qualità inferiore.

La qualità migliore , più fine e costosa, si ricava da Cinnamomum zeylanicum, denominata anche Cinnamomum vera; si tratta di un arbusto originario dello Sri Lanka (in precedenza Ceylon), che ancora oggi rimane il più importante produttore a livello mondiale. Si distingue dalle altre varietà di cannella per il colore chiaro e il sapore dolce ; si presenta in cilindri (denominati cannelli ) di 20-80 centimetri con diametro intorno ai 10 mm. Viene raccolta due volte all'anno, in primavera e autunno, dopo la stagione delle piogge.

La cannella vanta una storia millenaria: riferimenti si trovano già nella Cina del 2700 a.C e nella Bibbia (libro dell'Esodo); sappiamo che era utilizzata dagli antichi Egizi per le imbalsamazioni e citata anche nel mondo greco e latino. Oggi, l'impiego della cannella non si limita alla preparazione di dolci di Natale , torte alle mele e vin brulè ; aldilà dell'impiego culinario, infatti, questa droga riconosce alcune applicazioni fitoterapiche degne di nota. Nella medicina popolare la cannella viene utilizzata come rimedio contro:

Evidenze preliminari svolte sui topi attribuiscono alla cannella un' attività neuroprotettiva , particolarmente utile in caso di Alzheimer , altre forme di demenza , morbo di Parkinson e malattie neurodegenerative in genere.

Studi recenti hanno dimostrato che la polvere di cannella ha una certa capacità di abbassare i livelli plasmatici di glucosio , rendendola potenzialmente utile nella gestione del diabete. Si tratta comunque di un effetto modesto, realizzabile soltanto a dosaggi importanti (1-6g/die sotto forma di cannelli sbriciolati di Cinnamomum cassia); per questo motivo, la droga non può essere considerata un'alternativa ai farmaci utilizzati contro il diabete .

Molti degli effetti della cannella sono stati dimostrati ma in maniera insufficiente. Le evidenze appartengono, per lo più, a studi piccoli o effettuati su campioni di ricerca modesti. Si richiedono ulteriori approfondimenti.

Per via topica , le frizioni a base di olio di cannella combattono le infezioni locali e stimolano la circolazione. Sempre per uso esterno, l'olio essenziale è indicato per le proprietà deodoranti e dermopurificanti, e - sotto forma di collutorio - trova impiego anche nelle stomatiti (infiammazioni delle mucose del cavo orale) e nelle gengiviti .

Dosi e Modo D'Uso

Come usare la cannella?

Le proprietà fitoterapiche della cannella sono ovviamente maggiori per l'olio essenziale e per l'estratto fluido, la cui azione antisettica è valida sia per ingestione che per uso esterno.

E' sempre preferibile il ricorso a forme farmaceutiche standardizzate nel loro contenuto di principi attivi. In genere, gli estratti di corteccia vengono titolati in flavonoidi, mentre l'olio essenziale viene titolato in eugenolo e aldeide cinnamica.

Collutorio alla cannella

Poche gocce di olio essenziale, diluite in un bicchiere di acqua naturale, possono essere utilizzate per un collutorio destinato a risciacqui e gargarismi contro infiammazioni del cavo orale e gengiviti.

Non mancano anche le applicazioni della polvere di cannella essiccata.

Tisana alla cannella

Sotto forma di tisana (infuso o decotto), la polvere di cannella si utilizza in dosi di 0,5/1g di droga essiccata (corteccia) per 150/250ml di acqua.

La tisana si prepara lasciando in infusione la droga in acqua bollente per circa 5 minuti, filtrandola e bevendola più volte al giorno.

Lo svantaggio principale di questa preparazione è che non si hanno garanzie sulla quantità di principi attivi estratti dall'infusione. Un esempio di tisana digestiva a base di cannella è disponibile in questa pagina.

Dosaggio della cannella

La dose appropriata di cannella dipende da diversi fattori quali

Età dell'utente

Salute

Tipologia farmacologica (estratto secco od olio essenziale).

Non si possiedono sufficienti informazioni per determinare una dose adeguata per la corteccia di cannella.