Calorie e Alimentazione in Gravidanza

Alimentazione della donna in gravidanza

La consapevolezza del ruolo fondamentale ricoperto dall'alimentazione in gravidanza, emerge chiaramente dai numerosi consigli destinati alle gestanti che, influenzati da tradizione, religione e pensiero scientifico, sono giunti sino ai giorni nostri.

Fortunatamente la scienza ha ormai sradicato molti di questi miti, come quello che paragonava il feto ad una sorta di creatura in grado di assorbire dalla madre grandi quantità di sostanze nutritive, obbligandola, di fatto, a mangiare per due.

Oggi sappiamo che l'alimentazione ideale della gestante dipende dal suo stato di salute e dal suo peso corporeo al momento del concepimento. In ogni caso il controllo dietetico non dev'essere inteso come semplice restrizione, ma come un momento per riequilibrare le proprie scelte dietetiche, apprendendo regole utili per guadagnare in benessere senza rinnegare abitudini e palato.