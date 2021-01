Le calorie sono un'unità di misura. Vengono solitamente utilizzate per calcolare, e quindi misurare, il contenuto energetico di cibi e bevande. Per perdere peso , è necessario assumere meno calorie di quelle che il corpo brucia ogni giorno. Di quante calorie si ha bisogno al giorno dipende da molteplici fattori. Non solo dal fatto che si voglia mantenere, perdere o aumentare di peso , ma anche da sesso, età, altezza , peso attuale, livello di attività fisica e salute metabolica . Per aumentare di peso, occorre principalmente consumare più calorie di quelle spese. Al contrario, si perde peso se si assumono meno calorie di quelle consumate. Detto questo, ridurre le calorie senza considerare quali cibi mangiare di solito non è un modo sostenibile per perdere peso. Ad esempio, scegliere cibi più ricchi di nutrienti gioverà alla salute più che optare per cibi poveri di nutrienti.

Differenze tra calorie e chilocalorie

Quando si tratta di calorie, si può principalmente fare una distinzione di grandezze. Le calorie possono essere, infatti, "piccole" o "grandi". Se la "C" in calorie è maiuscola, indica una grande caloria, e se è minuscola, indica una piccola caloria. Una grande quantità di calorie stima la quantità di energia necessaria per aumentare la temperatura di 1 kg di acqua di 1 ° C. D'altra parte, una piccola caloria stima la quantità di energia necessaria per aumentare la temperatura di 1 grammo di acqua di 1 ° C. Secondo queste definizioni, 1 grande caloria equivale a 1.000 piccole calorie, poiché 1 kg equivale a 1.000 grammi.

Per evitare confusione tra calorie grandi e piccole, si pensa che il termine kilocalorie - il prefisso "chilo" che significa 1.000 - sia stato creato per fare riferimento a una grande caloria. Tuttavia, il termine piccole calorie è usato raramente oggi al di fuori della ricerca in ambito fisico e chimico. Invece, i termini calorie - in maiuscolo o meno - e kcal sono usati in modo intercambiabile e si riferiscono alla stessa quantità di energia in relazione al cibo o all'energia bruciata con l'esercizio.

Pertanto, non è necessario convertirli, poiché 1 chilocaloria equivale a 1 caloria in nutrizione.

Le calorie possono anche essere espresse come kilojoule (kJ). Una caloria (kcal) equivale a 4,18 kJ o 4.184 joule (J). Per convertire da calorie a kJ, occorre moltiplicare calorie per 4,18. Al contrario, per convertire da kJ a calorie, dividere kJ per 4,18.

Ad esempio, una banana di medie dimensioni (118 grammi) fornisce 105 calorie (kcal) o 439 kJ.