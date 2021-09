Calcio e Salute delle Ossa

Nel Corpo Umano Nel corpo umano sono presenti complessivamente circa 1000 g di calcio, distribuiti: nel tessuto osseo con funzione strutturale (99%);

nel tessuto muscolare (0,3%);

nel plasma, nel fluido extracellulare e in altre cellule (0,7%). Il calcio presente nel plasma è rappresentato, per il 50%, da ioni calcio liberi, per il 40%, è legato a delle proteine e, per il 10%, è complessato a degli anioni. Tra queste tre, la frazione più importante è rappresentata dal calcio ionizzato (50%), poiché attiva fisiologicamente , quindi rigorosamente controllata. Shutterstock Si definisce calcemia la concentrazione degli ioni calcio nel sangue. In condizioni normali tale parametro è mantenuto entro un ristretto range di valori, che va da 9 a 10 mg per decilitro di sangue. Sia un suo abbassamento (ipocalcemia), che un suo eccessivo rialzo (ipercalcemia) causano gravi alterazioni funzionali alla muscolatura striata e liscia. Il calcio extraosseo svolge infatti numerose funzioni: è necessario per la trasmissione del segnale nervoso;

è coinvolto nel meccanismo molecolare della contrazione muscolare;

funziona da segnale intracellulare per alcuni ormoni, come l'insulina;

è necessario al funzionamento di diversi enzimi grazie ai quali interviene, ad esempio, nella cascata della coagulazione;

fa parte del cemento intercellulare che tiene unite le cellule a livello delle giunzioni serrate; Effetti dell'ipocalcemia: tetania, ipereccitabilità cardiaca, spasmi bronchiali, vescicali, intestinali e vascolari. Effetti dell'ipercalcemia: riduzione dell'eccitabilità muscolare e nervosa. Per evitare l'insorgenza di queste condizioni, la calcemia è continuamente mantenuta sotto controllo grazie all'azione combinata di vari ormoni, come la calcitonina e il paratormone.

Metabolismo Osseo L'osso è un tessuto connettivo altamente specializzato e, come tale, composto da cellule, fibre e sostanza fondamentale amorfa. Quest'ultima, insieme alle fibre, costituisce la cosiddetta matrice extracellulare, formata a sua volta da una componente minerale e da una frazione organica. La componente minerale della matrice extracellulare è formata principalmente da fosfato di calcio, che si organizza sotto forma di cristalli, simili ad aghi, immersi nella componente organica secondo un preciso orientamento. La componente minerale, costituita anche da fosfato, carbonato, magnesio, sodio e da una piccola quantità d'acqua, rappresenta soltanto ¼ del volume dell'osso. Tuttavia, essendo molto densa, costituisce, da sola, la metà del peso scheletrico. La componente organica della matrice extracellulare, detta anche osteoide, è costituita da fibre di collagene (95%) e da sostanza fondamentale amorfa (5%), a sua volta composta da proteoglicani. L'osso è una struttura dinamica, sottoposta ad un processo di rimodellamento che continua per tutta la vita. L'entità di tale processo è considerevole (circa 1/5 dello scheletro viene rimodellato ogni 12 mesi) e, come tale, richiede un buon apporto di energia. Inoltre, per sostenere il rimodellamento osseo, è fondamentale associare all'apporto calorico una buona disponibilità di minerali, soprattutto di calcio. Responsabili del rinnovamento osseo sono due tipi di cellule, rispettivamente chiamate osteoclasti ed osteoblasti. I primi, polinucleati e ricchi di microvilli, secernono acidi ed enzimi proteolitici che, distruggendo la matrice ossea, liberano i minerali in essa contenuta. Grazie a tale processo, circa 500 mg di calcio vengono rimossi quotidianamente dall'osso (0,05% del calcio totale). In seguito a questo processo di erosione ossea intervengono gli osteoblasti, cellule dalle funzioni diametralmente opposte rispetto alle precedenti. Gli osteoblasti, infatti, garantiscono la formazione e la deposizione di matrice organica nelle cavità generate dall'azione catabolica degli osteoclasti. Non appena tale matrice raggiunge uno spessore sufficiente, viene prontamente mineralizzata, grazie all'interposizione di calcio. Questo processo di mineralizzazione va avanti per mesi, durante i quali la densità del nuovo osso aumenta progressivamente. La maggior parte della massa ossea viene accumulata entro i 18-20 anni; dopo questo periodo la mineralizzazione continua ad aumentare, seppur lentamente, fino a raggiungere il picco intorno ai trent'anni. Per questo motivo è molto importante promuovere una regolare attività fisica ed un'alimentazione adeguata in età giovanile. Dopo i 40 anni, la massa ossea va incontro ad una riduzione fisiologica a carico della componente organica e di quella minerale. Questo processo, assolutamente fisiologico, quindi inevitabile, è chiamato osteoatrofia senile. Al contrario, se la perdita di massa ossea è tale da compromettere l'espletamento delle normali funzioni ossee, si parla di osteoporosi. La differenza fra osteoatrofia e osteoporosi, quindi, è solo quantitativa. Le due condizioni sono invece uguali dal punto di vista qualitativo, perché accomunate da una riduzione della massa ossea a carico della componente organica e di quella minerale.