Introduzione Quando parliamo di caglio, di solito ci riferiamo a tutti quei coagulanti che vengono aggiunti al latte per ottenere la cagliata e produrre il formaggio. In realtà, l'unico coagulante a meritare il nome di caglio è quello di derivazione animale, detto anche presame. Oltre al caglio animale, ne esistono altri in grado di favorire la coagulazione. Uno di questi è il coagulante vegetale , che si estrae dai fiori del cardo selvatico o dalle parti verdi dell'albero di fico. I coagulanti vegetali sono impiegati per produrre formaggi caprini, molli o yogurt, adatti anche a chi ha scelto un'alimentazione vegetariana.

Un'altra possibilità per produrre la cagliata è usare il coagulante microbico, costituito da enzimi proteolitici estratti da alcuni tipi di muffe o funghi. Questo tipo di caglio è responsabile di una minor resa di produzione e conferisce al formaggio un sapore più amaro. Si trova soprattutto nei formaggi prodotti a livello industriale.

Una terza via è offerta dal coagulante ottenuto da fermentazione da parte di microorganismi geneticamente modificati (FPC). Si tratta di una sostanza contenente un solo enzima, la chimosina genetica, ottenuta modificando il DNA di alcuni batteri. In Italia ne è vietato l'uso per i formaggi Dop e BIO. Per approfondire: Caglio vegetale e caglio animale

Caglio animale. Cosa è? Il caglio è un complesso enzimatico naturale, di cui la chimosina ne è il principale costituente e l'enzima principe deputato alla coagulazione del latte. La chimosina è una proteasi molto selettiva e coagula solo alcune proteine del latte, le k-caseine, che precipitano formando così la cagliata. Questa è una massa proteica gelatinosa ricca di proteine, di grassi, di vitamine e sali minerali, che non essendo più solubile precipita sul fondo. La cagliata può essere così raccolta e lavorata per dare origine al formaggio. La parte acquosa del latte, detta siero, rimane invece in sospensione ed è usata principalmente per la realizzazione della ricotta. Gli altri enzimi del caglio sono la pepsina (una proteasi acida) e, solo nei cagli in pasta di capretto o di agnello, le lipasi. Anche la pepsina fa coagulare il latte, ma in modo meno specifico della chimosina: il suo potere proteolitico è molto più elevato, ma è meno selettiva, cioè agisce su un maggior numero di proteine e non solo sulle k-caseine. Favorisce una rapida maturazione del formaggio, conferendo più sapore e gusto alla cagliata. Le lipasi sono enzimi pre-gastrici, che non degradano le proteine ma operano sui grassi. La lipasi arricchiscono il gusto e il sapore del formaggio e, riducendo i tempi di stagionatura, aumentano l'efficienza del processo produttivo.

Il caglio come agisce: processo di coagulazione La coagulazione del latte indotta dal caglio è detta coagulazione presamica, per differenziarla da quella acida che, invece, avviene per aggiunta di fermenti lattici. La coagulazione presamica ha un tempo di coagulazione rapido (10 min), la cagliata che ne deriva ha una buona consistenza e risulta uniforme ed elastica. Viene impiegata per i formaggi a marchio DOP (come Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano), ma anche per altri tipi di prodotti caseari. Poichè l'attività del caglio è influenzata dalla temperatura, il processo di coagulazione presamica richiede un range fra 30-42 °C a seconda che si tratti di formaggi molli o duri. La coagulazione acida avviene attraverso l'abbassamento del pH e prevede l'utilizzo di fermenti lattici naturali del latte o inoculati dal casaro. Il tempo di coagulazione è più lungo della coagulazione presamica,dura anche oltre 24 ore, ma si svolge a temperature più basse. La cagliata prodotta è poco consistente e si sbriciola facilmente. Viene impiegata per la produzione di alcuni formaggi freschi, tipo i caprini.

Da dove si estrae il caglio Il caglio viene ricavato dal IV stomaco o abomaso di alcuni animali lattanti ruminanti come vitello, bufalino, agnello o capretto. Si scelgono giovani ruminanti perché nutrendosi solo di latte materno hanno una maggiore ricchezza enzimatica nei loro abomasi sia per composizione che per attività coagulante. Si riscontra una maggiore percentule di chimosina rispetto alla pepsina, percentuali che saranno diverse a seconda dell'abomaso di estrazione. Invece, il cambio di alimentazione dei bovini adulti ormai svezzati, fa ridurre la ricchezza enzimatica del quarto stomaco, portando il rapporto fra chimosina e pepsina a favore della pepsina. Si ottiene così una minor resa casearia.