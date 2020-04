Generalità Introduzione sul caffè Droga del caffè Il caffè è una droga* (essiccata e polverizzata) ricavata dai semi di alcune piante appartenenti al Genere botanico Coffea; le specie più utilizzate per la produzione di caffè sono la Coffea arabica, che dà il nome alle miscele più pregiate, e la Coffea robusta, nota per il maggior contenuto in caffeina. Esistono comunque moltissime cultivar e incroci botanici di Coffea, che producono semi con proprietà chimiche e organolettiche anche molto differenti tra loro. Bevanda del caffè Caffè è anche il nome utilizzato per indicare le varie bevande ricavate per infusione dei semi macinati di Coffea. Ne esistono moltissimi tipi differenti, che si possono classificare per: Materia prima utilizzata:

Specie botanica



Applicazione o meno della torrefazione



Macinatura



Applicazione o meno della decaffeinizzazione

Metodo di estrazione (percolazione, decozione, infusione ecc). Il caffè, una volta torrefatto, sia decaffeinato che caffeinato, viene macinato e poi sottoposto a processi estrattivi, tra cui principalmente la percolazione (moka) e la decozione (caffè greco, caffè turco). Le bevande di caffè più conosciute al mondo sono l'espresso, l'americano, il turco e il greco. Queste bevande possono essere impiegate anche come ingrediente per formulare varie ricette (bevande analcoliche, cocktail, gelati, dolci ecc) o, a livello industriale, per ottenere aromi o liofilizzati. Il caffè cosiddetto solubile è invece ottenuto per infusione. Dopo essere stato macinato e sottoposto a questa tecnica estrattiva, il liquido ottenuto viene liofilizzato. Rimuovendo l'acqua si ottiene un estratto secco, comunemente conosciuto come caffè solubile.

Tipi di Caffè Cenni botanici La specie botanica è in gran parte responsabile della variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche riscontrabili nel caffè. Per esempio, esistono delle specie di caffè che hanno un elevato contenuto in caffeina; oltre alla sopraccitata Coffea arabica (0,8-1,4%), occorre ricordare la Coffea robusta (1,7-4%), a cui spetta il primato di caffè "più forte". La Coffea humboltiana del Madagascar ha invece un bassissimo contenuto in caffeina. In Brasile, attraverso selezioni biotecnologiche, sono stati sviluppati semi embrionali, quindi delle piantine di caffè naturalmente prive di caffeina. Ciò consente di evitare il processo di decaffeinizzazione, che è piuttosto laborioso e costoso. Caffè arabica La Coffea arabica è un piccolo albero appartenente alla famiglia delle Rubiaceae. Originaria dell'Etiopia e della penisola arabica, attualmente è coltivata soprattutto in Sud America, in modo particolare in Brasile, che è il principale produttore di caffè al mondo.